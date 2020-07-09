9 حلول سحرية لبدائل السكر في النظام الغذائي

يعد السكر واحدا من المحليّات الأكثر شعبية المستخدمة في المطابخ اليومية بدءًا من المواد المخبوزة إلى المشروبات وغيرها من المواد التي تحتويه في تشكيلها.

ويتم استخلاصه من قصب السكر واستخلاص العصائر منها من خلال غليّها حتى يبدأ السكر بالتبلور وينفصل عن المكونات الأخرى التي تدعى دبس السكر.

في كل حديث عن أي نظام غذائي صحي أو ريجيم أو دايت، غالبًا ما نسمع حكايات حول كيف أن مجرد قطع السكر من النظام الغذائي يساعد على فقدان الوزن، لكن طالما كان هذا الأمر بالنسبة لنا صعبا وربما مستحيلا.

ولكن موقع "تايمز نيوز ناو" وضع 9 حلول سحرية يمكن للشخص من خلالها أن يستبدل السكر بسهولة شديدة في أي نظام غذائي.

1- استبدال السكر بالمصادر الطبيعية

إحدى الطرق الرئيسية للحد من استهلاك السكر هي استبداله بالمصادر الطبيعية، وتعتبر الجاجري من أفضل مصادر السكر، ويمكن إضافة مسحوق الجاجري إلى الشاي أو القهوة إذا كنت تبحث عن بديل للسكر.

2- المياه الفوارة بدلا من المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على الكثير من السكر، ويمكن أن يكون البديل هو الماء الفوار، المعروف بأنه يزيل السموم من الجسم أيضا.

كما يمكنك استخدام المياه الفوارة مع الفواكه المحببة للحصول على نكهة مميزة لا تحتوي على السكر وتبقي الجسم رطبا وتزيل السموم من جسمك.

3- الفواكه الطازجة بدلا من المعلبة

غالبًا ما تكون الفواكه المعلبة في شراب، مما قد يزيد من استهلاكك للسكر، و يعتبر تناول الفاكهة الطازجة مصدرًا أفضل للتغذية والحفاظ على الصحة.

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4- تقليل الكميات

إذا كنت تستهلك شيئًا يحتوي على السكر، فحاول تقليل كمية الطعام التي تتناولها.

وبدلًا من تناول وجبة كاملة من البسكويت، ربما يكفي تناول قطعتين أو 3 قطع فقط، وبدلاً من ملاعق كبيرة من السكر المتراكم في طعامك أو مشروبك، يمكنك الاكتفاء بوضع القليل لتغيير الطعم فقط، كما ينبغي تقليل مرات تناول الأطعمة السكرية.



5- جرب المستخلصات

أثناء الطهي، يمكنك إضافة مستخلصات في طعامك تعطيها القليل من الحلاوة، حسب الحاجة للطعم، فاللوز والتمر وغيرها كلها حلوة قليلاً ويمكن أن تعطي طعمًا رائعًا للطعام، وأحيانًا أفضل مما يمكن للسكر.

6- لا تستخدم المحليات

السوق مليئة بالمحليات التي تدعي أنها أكثر صحة من السكر. ومع ذلك، في حين أنها قد تكون مفيدة لبعض الناس، فقد أظهرت الدراسات أنها قد تكون أكثر ضررا من السكر.

7- لا سكر على المائدة

من أبسط الطرق لتقليل استهلاك السكر هي عدم إبقائه في متناول اليد، في المكان الذي تتناول فيه الطعام أو الشراب، فعندما لا يكون حولك، تقل احتمالية إضافته إلى طعامك أو مشروباتك.

8- تجنب الصلصة

يمكن أن تكون الصلصات مصدرًا غنيًا جدًا للسكر ويمكن أن تسبب زيادة الوزن، لذلك تجنب استخدام الصلصات في طعامك وحاول الحصول على النكهات من مصادر الطعام الطبيعية بدلاً من ذلك.

9- الأطعمة الكاملة

هي الأطعمة التي تكون قريبة من حالتها الطبيعية، فلا تحتوي على مواد مضافة مثل: السكريات، أو النشا، أو المنكهات، أو المكونات المصنعة الأخرى، أو تلك التي لا يتم إنتاجها بشكل أساسي في المصانع، والتي لا يتم التلاعب بمكوناتها .

والأطعمة الكاملة مفيدة للصحة بشكل عام ولا تحتوي على السكر، فلم يتم تكريرها أو معالجتها، ويمكن أن تساعد الأطعمة الكاملة أيضًا في الحفاظ على الإشباع والامتلاء لفترة أطول.