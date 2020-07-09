شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الشعب الهوائية من الأمراض الصدرية الشائعة وله نوعان الحاد والمزمن، ومن أبرز أعراضه احتقان الصدر والسعال المزعج والمخاط أو سيلان الأنف، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على مرض التهاب الشعب الهوائية وأعراضه وأسبابه وفقاً لما ذكره موقع "webmd" .

س: ما هو التهاب الشعب الهوائية؟

التهاب الشعب الهوائية يحدث عندما تلتهب وتورم الأنابيب التي تحمل الهواء إلى رئتيك، وتسمى أنابيب الشعب الهوائية وينتهي بك الأمر مع السعال المزعج والمخاط.

هناك نوعان:

-التهاب الشعب الهوائية الحاد وهو أكثر شيوعًا تستمر الأعراض بضعة أسابيع ، لكنها لا تسبب عادةً مشاكل بعد ذلك.

-التهاب الشعب الهوائية المزمن هذا أكثر خطورة تستمر الأعراض في العودة أو لا تختفي.

س: ما أعراض التهاب الشعب الهوائية؟

تشمل أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن مشاكل في التنفس ، مثل:

-احتقان في الصدر ، عندما يكون صدرك ممتلئًا أو مسدودًا

-سعال قد ينتج عنه مخاط شفاف أو أبيض أو أصفر أو أخضر

-ضيق في التنفس

-صفير أو صوت صفير عند التنفس

قد تشمل أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد أيضًا ما يلي:

-آلام الجسم وقشعريرة

-حمى منخفضة

-سيلان ، انسداد الأنف

-إلتهاب الحلق

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حتى بعد زوال الأعراض الأخرى لالتهاب الشعب الهوائية الحاد، يمكن أن يستمر السعال بضعة أسابيع بينما تلتئم أنابيب القصبات الهوائية وينخفض ​​التورم.

إذا استمر الأمر لفترة أطول من ذلك ، فقد تكون المشكلة شيء آخر.

مع التهاب الشعب الهوائية المزمن ، يستمر السعال لمدة 3 أشهر على الأقل ويعود على الأقل سنتين على التوالي.

س: ما أسباب التهاب الشعب الهوائية

في أغلب الأحيان، تسبب الفيروسات نفسها التي تسبب لك نزلة برد أو إنفلونزا التهاب الشعب الهوائية الحاد لكن في بعض الأحيان، تجلبها البكتيريا.

في كلتا الحالتين ، بينما يحارب جسمك البكتيريا، تتضخم أنابيب الشعب الهوائية وتنتج المزيد من المخاط. وهذا يعني أن لديك فتحات أصغر لتدفق الهواء من خلالها، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

تشمل أسباب التهاب الشعب الهوائية المزمن ما يلي:

-التنفس في تلوث الهواء والأشياء الأخرى التي تزعج رئتيك ، مثل الأبخرة الكيميائية أو الغبار ، بمرور الوقت

-التدخين أو استنشاق الدخان السلبي لفترة طويلة

عوامل خطر التهاب الشعب الهوائية

لديك فرصة أكبر للإصابة بأي نوع من التهاب الشعب الهوائية إذا:

- تدخن.

-كنت تعاني من الربو والحساسية.

-لديك جهاز مناعة أضعف هذا هو الحال في بعض الأحيان لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ، وكذلك للأطفال الرضع والأطفال الصغار.

يزيد خطر إصابتك بالتهاب الشعب الهوائية المزمن إذا:

- التدخين وقد تكون الإناث في خطر أكثر من المدخن الذكور.

- لديك تاريخ عائلي من أمراض الرئة.