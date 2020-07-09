كورونا حول العالم.. أرقام قياسية بأفريقيا والمكسيك و"هدوء" صيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت كل من قارة أفريقيا وألمانيا والمكسيك، أرقاما قياسية في عدد الإصابات بكورونا، فيما احتفظت الصين بالمستوى المنخفض لها.



وكشف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا أن القارة سجلت رقمًا قياسيًا للإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى الآن أكثر من نصف مليون إصابة.

وأعربت المنظمة في تقرير لها الخميس عن قلقها من الارتفاع الحاد في عدد الحالات في عدة بلدان أفريقية، مؤكدة أنه في أقل من خمسة أشهر أودى الفيروس بحياة حوالي 11 ألفًا و959 شخصًا، ليتجاوز عدد ضحايا كورونا نظيره لضحايا أسوأ تفش لفيروس إيبولا الذي بلغ 11 ألفا و308 أشخاص خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.

وأوضح التقرير أن عدد الحالات زاد بأكثر من الضعف في 22 دولة في المنطقة خلال الشهر الماضي، وأن ما يقارب ثلثي بلدان القارة يشهد انتقالاً مجتمعيًا للعدوى، مشيرًا إلى أن جنوب أفريقيا وحدها تضم 29 % من إجمالي الإصابات في القارة.

وأضاف أن اتجاه النمو المتسارع للإصابات ليس متجانسًا في جميع أنحاء القارة وأن بعض البلدان سجل ارتفاعًا مطردًا في الحالات.

وأشار إلى أن أريتريا وجامبيا ومالي وسيشيل وتوجو تشهد أوقاتًا مضاعفة طويلة ومعدلات نمو منخفضة، مفيدا أن سيشيل لم تسجل أي إصابة جديدة منذ ما يقرب من شهرين، ولكن في الأسبوع الماضي كانت لديها عشرات الحالات الجديدة المرتبطة بأفراد طاقم سفينة صيد دولية.

ولفت تقرير المنظمة الدولية النظر إلى أنه مع تضاعف عدد الإصابات في أكثر من ثلث البلدان الأفريقية خلال الشهر الماضي، إلا أن خطر الفيروس يتصاعد في ظل الأنظمة الصحية الهشة.

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من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الخميس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 442 إلى 197783.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 12 ليصل إلى 9048.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بعدما رصدت 6995 حالة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 275003.

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 782 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 32796.

وفي الصين، قالت سلطات الصحة إن البلاد سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال يوم 8 يوليو تموز مقارنة بسبع حالات قبلها بيوم.

ووفقا للجنة الصحة العامة فإن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

كما رصدت الصين ستة مرضى لم تظهر عليهم أعراض وهو العدد ذاته الذي سجل قبلها بيوم.