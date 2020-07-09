شكرا لقرائتكم خبر عن لدغات البعوض تشكل خطر في هذه الحالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لدغات البعوض، هي الحدبات المسببة للحكة التي تظهر بعدما يستخدم البعوض أجزاء من فمه لوخز الجلد والتغذي على الدم، ولا تشكل تهديداً خطيراً لجسم الإنسان، باستثناء حالة واحدة محددة.

أوضحت أخصائية الأمراض الجلدية لاريسا أليكسييفا، بالنسبة لمعظم الناس، لسعات البعوض ليست أكثر من شيء تافه غير سار، يشعرون بالحكة فقط، مشيرةً، إلى أن الاستثناء قد ينحصر فقط في اللدغات بالأماكن الحساسة بشكل خاص.

وتابعت لاريسا: “صدمة الحساسية يمكن أن تتطور في بعض الأحيان إذا كانت لدغة البعوض في العين أو الجفن، يمكن أن يكون هناك ضعف وتورم واضطراب في الوعي وعلامات صدمة أخرى، لا يجب أن تهمل لدغات البعوض في هذه الحالة”.

واستطردت أليكسييفا، أن مثل هذه العواقب يمكن أن تحدث في حالات نادرة للغاية، ولكن إذا حدث ذلك، فستحتاج إلى مساعدة الطبيب، وفقاً لمقابلة لها مع راديو “سبوتنيك”.

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وقالت أخصائية الأمراض الجلدية: “إذا رأيت أن التورم يزداد، وأن اللدغة تزداد في الحجم، وتتشكل البثور، ويبدأ التورم، لديك صعوبة في التنفس، سيكون هناك حاجة إلى الإسعافات الأولية. يجب أن تأخذ الجيل الأول من مضادات الهيستامين ويجب استدعاء الإسعاف. إذا كنت لا تلاحظ أي شيء آخر غير تلف الجلد واحمراره بسبب الحكة، يمكنك الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية أو وضع كمادة باردة”.