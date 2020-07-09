شكرا لقرائتكم خبر عن آلام مفاصل الأصابع ومشط اليد.. تشير إلى هذه الأمراض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح الدكتور ألكسندرمياسنيكوف، سبب الألم في مشط اليد وانتفاخ مفاصل الأصابع هو الإصابة بمرض النقرس، وعلى ضوء هذا التشخيص يصف الأطباء أدوية خاصة تساعد على تخفيض مستوى حمض اليوريك في الجسم.

وتابع الدكتور، للوقاية من مرض النقرس يجب إتباع نظام غذائي محدد.

وقال ألكسندر: “كان الأطباء في السابق يمنعون المريض من تناول الباذنجان والأسماك المعلبة والمشروبات الكحولية، أما اليوم فيعتبرون الوزن الزائد هو المسبب للنقرس وينصحون بتخفيض الوزن فقط، والتقليل من كمية الطعام في كل وجبة”.

وألفت مياسنيكوف، إلى أن بعض الأعمال قد تسبب الألم في الأصابع، قائلاً: “إذا كان الشخص يمارس الحياكة، أو يعمل فترة طويلة على الكمبيوتر فقد يصاب بمتلازمة “فأر الكمبيوتر”، وإذا كان الشخص سائق شاحنة كبيرة ويجلس فترة طويلة خلف عجلة القيادة، فإن جميع هذه الأعمال تؤدي إلى تورم النسيج الناعم حول مفاصل الأصابع، ما يسبب الضغط على عصبين”.

وأوضح، الضغط على العصبين يسبب متلازمة النفق، عندما يحصل نفق ضيق من عظام الرسغ والرباط الواسع الذي يغلقه. وقد يظهر هذا على شكل تخدر اليد في المنام.

Advertisements

وأكد الدكتور: “يمكننا من مشط اليد تحديد نوع الالتهاب، لأن الالتهاب الروماتيدي، عادة ما يظهر في اليد في ثلاثة مفاصل متناظرة مصحوباً بالتصلب الصباحي الذي يستمر 30-40 دقيقة، بحيث لا يمكن للشخص حتى مسك كوب الماء.

وأضاف مياسنيكوف، التهاب المفاصل الروماتيدي، هو مرض جدي، يصيب الأعضاء الداخلية، ويعالج هذا الالتهاب باستخدام عقاقير مختلفة بما فيها الهرمونية. لذلك عند الشعور بالألم في مشط اليد والأصابع يجب مراجعة الطبيب لتحديد السبب، وفقاً لـ موقع “روسيا اليوم”.

وتابع: “في الواقع يجب على الشخص عدم البدء بالتهاب المفاصل الروماتيدية أو النقرس، بل بالفيروس. لأنه إذا استمر الألم مدة لا تزيد عن ستة أسابيع، فإن سببه فيروس، ولكن إذا استمر أكثر من ذلك فقد يكون علامة على التهاب المفاصل الحاد”.