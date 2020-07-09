شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة لـ “حليب الإبل” لن تخطر على بالك.. تعرّف عليها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يُعتبر حليب الإبل من المشروبات التي تتميز باحتوائها على العديد من الفوائد الصحية التي لا حصر لها، فهو يعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، وحماية القلب وغيره الكثير، والتي يستعرضها لكِ التقرير التالي وفقًا لما كشفته اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، في السطور الآتية:
تقوية جهاز المناعة
يحتوي حليب الإبل على نسبة مهمّة من البروتينات والمواد الغذائية التي لها دور فعّال في محاربة الالتهابات، وبالتالي تقوية وتعزيز الجهاز المناعي.
مفيد لصحة القلب
يحتوي حليب الإبل على كمية عالية من الأحماض الدهنية الصحية، فهو يساعد على تخفيض مستوى الكولسترول السيئ في الجسم، مما يقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات وتصلب الشرايين، مما يحمي صحة القلب.
تخفيض نسبة الحساسية
وجدت أبحاث علمية ودراسات متعددة أنّ حليب الإبل لا يتسبب عند تناوله بانتظام بأي ردة فعل تحسسية للذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، على عكس حليب البقر.
علاج فقر الدم
يحتوي حليب الإبل على نسبة مرتفعة من معدن الحديد، ما يجعله غذاءً مفيداً للذين يعانون من مشكلة فقر الدم، لذلك إن كنتِ تعانين من هذه المشكلة الصحية؛ ننصحكِ بإدراج حليب الإبل ضمن نظامك الغذائي.
علاج مرض التوحد
نسبةً لاحتواء حليب الإبل على العناصر الغذائية المهمّة، فإنه مفيد، خصوصاً للجهاز العصبي، وقد يقي من الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، واستناداً إلى بعض الأبحاث العلمية؛ فقد تبيّن أنّ لحليب الإبل القدرة على التخفيف من أعراض مرض التوحد إذا ما تمَّ تناوله بانتظام.
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