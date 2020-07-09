صدارة أمريكية برازيلية.. إصابات كورونا تتجاوز 12 مليونا عالميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 12 مليونا حتى الأربعاء، بحسب "رويترز، فيما تحافظ الولايات المتحدة والبرازيل على صدارة القائمة



وتتزايد الأدلة على أن الفيروس، الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص في 7 أشهر، ينتشر في الجو.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات هو 3 أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويا.

وتحتل الولايات المتحدة مرتبة الصدارة بـ3 ملايين و103 إصابات بفيروس كورونا عالمياً، بينما تليها البرازيل بإجمالي إصابات تجاوز 1.7 مليون ووفيات بلغت إجمالا 67964.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه جرى رصد 44571 إصابة جديدة و1223 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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يذكر أن المعهد الوطني للصحة في إيطاليا أنهن يخططون لمراقبة مياه الصرف بأنحاء البلاد للبحث عن دلائل محتملة على أي تفش جديد لعدوى كوفيد-19.

وتوضح هذه الخطوة مدى تطلع إيطاليا للاستعداد جيدا لأي موجة جديدة من فيروس كورونا.

أصبحت إيطاليا إحدى أكثر الدول تضررا من جائحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام وسجلت حتى اليوم 242149 إصابة و34914 وفاة.

وسيركز مشروع مراقبة مياه الصرف في مرحلته الأولى التي تبدأ هذا الشهر على مواقع ذات أولوية مثل المنتجعات السياحية. وسيتوسع المشروع في أكتوبر تشرين الأول بشبكة مراقبة تمتد لجميع المدن الإيطالية.

وسبق أن كشفت أبحاث في هولندا وفرنسا وأستراليا ودول أخرى أدلة على أن الفيروس الذي يتسبب في مرض كوفيد-19 يمكن رصده في مياه الصرف وبدأت دول كثيرة في أخذ عينات من مياه الصرف لتتبع ذلك المرض الفتاك.