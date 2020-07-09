كورونا وصحتك الجنسية.. تحذيرات وحقائق

في الوقت الذي يسعى فيه العالم للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ربطته كثير من الشائعات بالصحة الجنسية، وتحدثوا عن أضرار لا يمكن إصلاحها، لكن العلماء أطلقوا، الأربعاء، تحذيرين، الأول يتعلق بسلامة الدماغ، والثاني يتعلق بسلامة الجهاز التناسلي.

في بريطانيا، حذر العلماء من موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي ناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، في ظل أدلة جديدة إلى أن كوفيد-19 يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات شديدة بالجهاز العصبي من بينها الالتهاب والذهان والهذيان.

ووصفت دراسة أجراها باحثون في جامعة لندن 43 حالة لمرضى كوفيد-19 عانوا إما من اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ، أو جلطات دماغية، أو تلف في الأعصاب أو آثار خطيرة أخرى في الدماغ.





وقال مايكل زاندي، من معهد علم الأعصاب في جامعة لندن، الذي شارك في الإشراف على الدراسة "سنرى ما إذا كنا سنشهد جائحة على نطاق كبير من تلف الدماغ المرتبط بالجائحة- قد تكون مماثلة لجائحة التهاب الدماغ السباتي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بعد جائحة الإنفلونزا في عام 1918".

وكوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، هو أساسا اعتلال في الجهاز التنفسي ويؤثر على الرئتين إلا أن علماء الأعصاب والأطباء المتخصصين في الدماغ يقولون إن أدلة تظهر أن له تأثيرا على الدماغ تبعث على القلق.

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وفي دراسة جامعة لندن المنشورة في مجلة (برين) جرى تشخيص إصابة 9 مرضى يعانون من التهاب في الدماغ بنوع نادر يطلق عليه التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر وهو أكثر انتشارا بين الأطفال وقد ينجم عن إصابة فيروسية.





أما في روسيا، فكشفت رئيسة اتحاد أطباء الأطفال، الطبيبة الروسية ليلى نامازوفا بارانوفا، أن ضعف الذاكرة وانخفاض التركيز يمكن أن يصيب مرضى فيروس كورونا بمختلف أشكاله ودرجاته، مضيفة احتمال تأثير الفيروس التاجي على الوظيفة التناسلية عند الرجال، دون أن يكون ذلك بشكل مؤكد.

وقالت: "يقلل الناس من المخاطر والمضاعفات التي يسببها الفيروس التاجي على الجسم سواء ظهرت أعراض الفيروس أم لم تظهر. واليوم أثبتت التجارب أن الأشخاص الذين استمر علاجهم من المرض لفترة طويلة يعانون من انخفاض في الوظائف الإدراكية وضعف في الذاكرة والتركيز".

وتابعت قائلة: "كما يسبب مرض كوفيد - 19 انخفاضا في نسبة الخصوبة عند الرجال حيث يقلل من قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، الأمر الذي يؤثر على القدرة الإنجابية للرجال".

وشددت الطبيبة على أهمية الخضوع لإعادة التأهيل بعد الشفاء من مرض الوباء التاجي، لإزالة مثل هذه الآثار، مما يدحض بعض الشائعات التي كانت تدعي بأن التداعيات خطيرة وغير قابلة للشفاء أو استعادة الحالة الصحية السابقة.