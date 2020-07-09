التحالف العربي: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا سقط وسط الأعيان المدنية في مأرب المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ بالستي من الداخل اليمني قبل سقوطه في منطقة مدنية في مدينة مأرب.



وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، فإن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران أطلقت الصاورخ مساء الأربعاء؛ حيث سقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي الشركة في مأرب.

يأتي ذلك تأكيدًا لما ذكرته مصادر لـ"الخليج 365" عن أن انفجارا عنيفا هز مدينة مأرب اليمنية، مساء الأربعاء، إثر سقوط باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على أحياء مأهولة بالسكان، بالتزامن مع تصعيد عسكري على الجبهات الشرقية والغربية للمحافظة النفطية الواقعة شرقي البلاد.

واتهم العقيد المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

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وأشار إلى أن عملية الإطلاق هذه تعد تصعيدا متعمدا ضد المدنيين الأبرياء والذي يأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة السعودية مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وصعّدت المليشيا الحوثية من عملياتها الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية، في مسعى منها لإفشال التحركات الأممية لوقف إطلاق النار بعموم اليمن واحياء عملية السلام.