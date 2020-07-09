شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القرنفل الصحية يخفض السكر ويحمى من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

القرنفل يحتوي على خصائص غذائية عالية، ومفيدة وهامة للجسم، ويستخدم كتوابل في الطعام أثناء الطهي، أو كمشروب، ويحمل العديد من الفوائد، والقرنفل هي براعم زهور ويُعرف القرنفل بالتوابل الحلوة والعطرية ، ولكن تم استخدامه أيضًا في الطب التقليدي.

ووفقا لتقرير لموقع healthline المركبات الموجودة في القرنفل قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك دعم صحة الكبد والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم.

فوائد القرنفل للصحه

يحتوي القرنفل على الألياف والفيتامينات والمعادن ، لذا فإن استخدام القرنفل الكامل أو المطحون لإضافة نكهة إلى الطعام يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية المهمة مثل المنغنيز وفيتامين ك، والمنغنيز هو معدن أساسي للحفاظ على وظائف المخ وبناء عظام قوية

بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة ، القرنفل غني بمضادات الأكسدة ، وهي مركبات تقلل من الإجهاد التأكسدي ، والتي يمكن أن تسهم في تطور الأمراض المزمنة ، يحتوي القرنفل أيضًا على مركب يسمى الأوجينول ، والذي ثبت أنه يعمل كمضاد للأكسدة طبيعي.

يمكن أن يساعد تضمين القرنفل في النظام الغذائي مع الأطعمة الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة في تحسين الصحه العامة.

كما تبين ان المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في الحماية من السرطان حيث يساعد على وقف نمو الأورام وعزز موت الخلايا في الخلايا السرطانية لأحتوائه على مادة الأوجينول الموجود في القرنفل وله خصائص مضادة للسرطان.

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كما ثبت أن القرنفل له خصائص مضادة للميكروبات مما يعني أنه يمكن أن يساعد في وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا حيث يساعد زيت القرنفل الأساسي قتل ثلاثة أنواع شائعة من البكتيريا ، بما في ذلك الايكولاى، وهي سلالة من البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، كما يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في القرنفل في تعزيز صحة الفم.

بالاضافه الى كل هذه الفوائد الهامة لصحة الجسم المركبات المفيدة في القرنفل يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الكبد، قد يكون مركب الأوجينول مفيدًا بشكل خاص للكبد.

كما أن القرنفل يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في منع أمراض الكبد بسبب قدرتها على المساعدة في تقليل الإجهاد التأكسدي.

كما أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، حيث يثير آثار مستخلص القرنفل ونيجيريسين ، وهو مركب موجود في القرنفل ، على كل من خلايا العضلات البشرية والفئران المصابة بداء السكري.

ويساعد القرنفل والنيجيريسين على زيادة امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا ، وزيادة إفراز الأنسولين ، وتحسين وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين، والأنسولين هو هرمون مسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا ، والأداء السليم للأنسولين ضروري للحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة.