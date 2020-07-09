شكرا لقرائتكم خبر عن الحبوب في وجهك تخبرك عن صحتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثبتت دراسة صينية أن حبوب الوجه ما هي إلا انعكاس لمشاكل الجسم الداخلية، ولتفادي المشاكل الصحية والجمالية تستعرض هذه المقالة دلالة الحبوب في كل منطقة.

حبوب بين الحاجبين ومنطقة العين إن ظهرت الحبوب في هذه المنطقة فهذا يكون بسبب مشاكل في الكبد، كما تعني زيادة في تناول الدهون والسكريات والألبان مثل الشوكولا والكيك والمقليات.

حبوب الجبهة: مشكلة في الجهاز الهضمي، تظهر عادة عندما لا تتناولين ألياف كافية لمساعدة حركة المعدة، كم تنذر أيضاً بمشاكل في المثانة.

حبوب الخد: تظهر هذه الحبوب نتيجة مشكلة متعلقة في الرئة، عادة ما يعاني منها المدخنين ومدمني المأكولات السكرية ومنتجات الألبان.

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حبوب الذقن: سببها التقلبات الهرمونية الطبيعية

حبوب الأنف: أو ما يعرفها البعض بالجبهة السفلية وهي تعبر عن مشكلة ارتفاع في ضغط الدم ، لذا إذا رأيت بثور في هذه المنطقة من الضروري ترك النظام الغذائي الذي يعمل على رفع مستوى الكوليسترول في الدم واتباع نظام غذائي يرفع من مستوى الكوليسترول النافع.

وكالات