شكرا لقرائتكم خبر عن بخمس نصائح ..كيف يتجنب مريض السكري مخاطره؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نصح أستاذ الرعاية المركزة بلندن، الدكتور عصام عبدالصمد، في مقابلة تلفزيونية، بخمس طرق لتجنب مخاطر مرض السكري، الذي يصيب الملايين حول العالم، ويسبب العديد من الأمراض كالعمى والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها من الحالات الخطيرة.

وقالت صحيفة ” عكاظ ” أن عبد الصمد نصح بتجنب السكر والكربوهيدرات المكررة في النظام الغذائي، وخفض الوزن إن كان المريض يعاني من السمنة، وممارسة الرياضة بانتظام 3 ساعات أسبوعياً، والإكثار من تناول المياه وتجنب المشروبات الغازية، وأخيرا تحسين مستويات فيتامين (د) في الجسم للتحكم في مستويات السكر في الدم.