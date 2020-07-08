شكرا لقرائتكم خبر عن الناجون من تضرر الرئة بسبب كورونا قد يواجهون مشكلة صحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذر طبيب بريطانى متخصص بأمراض الرئة من أزمة صحية تلوح في الأفق قد تلقي بظلالها على تأثير COVID-19 على المدى الطويل.ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" يدعي الدكتور ساسان رافي ، الذي أجرى بحثًا مكثفًا في التليف الرئوي المعطل ، وهو أحد الحالات المرتبطة الآن بمرضى فيروس التاجي الحاد ، أن آلاف الأمريكيين الذين دخلوا المستشفى مصابين بالفيروس يواجهون قنبلة موقوتة حتى بعد شفائهم من الفيروس.

ويقول عالم الأبحاث، أن المرضى الذين تم تشخيصهم بالتليف الرئوي بعد أسابيع على جهاز التنفس الصناعي يواجهون معدل مرض صادم أسوأ بكثير من العديد من السرطانات، ويأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه عدوى فيروسات التاجية عبر الولايات المتحدة بعد انخفاضها لأكثر من ستة أسابيع.



المتضررين من كورونا بالرئة

في الوقت الحالي ، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2.9 مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي وتوفي أكثر من 130.000 أمريكي بسبب الفيروس، فيما ارتفعت الحالات الجديدة والاستشفاء إلى مستويات قياسية في ولايات مثل أريزونا وتكساس وكاليفورنيا وفلوريدا.



ما هو التليف الرئوى التليف الرئوي هو مرض رئوي يحدث عندما تتلف أنسجة الرئة وتندب وتسببها فيروسات عدوانية مثل COVID-19. ما هو التليف الرئوى التليف الرئوي هو مرض رئوي يحدث عندما تتلف أنسجة الرئة وتندب وتسببها فيروسات عدوانية مثل COVID-19.

هذا النسيج السميك المتيبس يجعل من الصعب على رئتيك العمل بشكل صحيح، وتبادل الأكسجين ويمكن أن يؤدي إلى فشل في الجهاز التنفسي.

يقول الدكتور رافي ، طبيب التخدير والرئيس الطبي المؤسس لشركة Upright Pharmaceuticals، Inc ، الأمريكية، أن العديد من المرضى في المستشفيات ، حتى إذا بدا عليهم الشفاء التام من مرض COVID-19 ، قد يموتون بسبب التليف.

ويوضح أن "التليف الرئوي لديه تشخيص لمدة ثلاث سنوات ، وهو أسوأ من العديد من السرطانات ، ولا يوجد حاليًا علاج مثالي له"، وأضاف الطبيب، أنه حتى لو نجا مريض من دخول المستشفى ونجا من وجود سوائل في رئتيه لعدة أسابيع ، فقد يؤدي ذلك إلى آثار باقية مثل التليف.

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والتليف الرئوى، هو مرض تقدمي ، مما يعني أنك قد تشعر أنك بخير، لكن التليف يزداد سوءًا وأسوأ ، وهذا مجال واحد ، لا أحد يعالجه."

يقول الطبيب أن بعض المرضى قد يضطرون إلى الاعتماد على جهاز التنفس الصناعي لبقية حياتهم ، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى زراعة الرئة.

والآن تقوم شركة الأدوية Upright Pharmaceuticals، Inc ، وهي شركة رائدة في المرحلة المبكرة ، بتطوير مركب لمعالجة الحالة ويستمرون في دراسة التليف عن طريق التعاون مع جامعة كاليفورنيا في ديفيس ، وجامعة ميشيغان وغيرها.

ووفق لأحدث البيانات أظهرت أن 40٪ من مرضى فيروسات التاجية الحادة ، سيعانون من استجابة مناعية شديدة ، تُعرف باسم متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، مما يؤدي إلى التليف الرئوي، و20٪ على الأقل من حالات ARDS شديدة.

كما كشفت البيانات من تفشي مرض السارس - CoV في عام 2003 أن نسبة عالية من الناجين عانوا من التليف الرئوي المستدام وتقلص وظائف الرئة.

ويكاد أن يصبح الجهاز المناعي في الجسم نوويا ويعمل على قتل كل شيء ، مما يسبب ندبات ومجموعة متنوعة من المشاكل الأخرى ، وخاصة الالتهاب المتفشي للغاية".