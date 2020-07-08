تعرف على الدول الأكثر إصابة بكورونا في أفريقيا

الأربعاء 8 يوليه 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن إفريقيا سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكوفيد- 19، وشهدت العديد من الدول ارتفاعا حادا في حالات الإصابة.



وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أودى بحياة 11595 شخصا حتى الآن في القارة.

وتخطت حالات الإصابة بكوفيد- 19 ضعف الحالات المسجلة الشهر الماضي في أكثر من 22 دولة في المنطقة، وبلغت نسبة حالات الإصابة في الجزائر ومصر وغانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا حوالي 42% من إجمالي الحالات.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن جنوب إفريقيا، هي الدولة الأكثر تضررا في القارة، إذ تم تسجيل 29 % من إجمالي عدد الحالات في أفريقيا بها.

Advertisements

وقالت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "في ظل تضاعف الحالات في أكثر من ثلث دول إفريقيا خلال الشهر الماضي، يتصاعد خطر تقويض كوفيد- 19 للنظام الصحي الهش في القارة".

ويتقدم انتشار الجائحة ببطء في إريتريا وجامبيا ومالي وسيشيل وتوجو.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عشر دول، من بينها مصر، شهدت هبوط أعداد الحالات المصابة خلال الشهر الماضي.

يشار إلى أن 90 % من المصابين بكوفيد- 19 هم ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أقل، بسبب نسبة الشباب الكبيرة بين سكان إفريقيا على الأرجح.