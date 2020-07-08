لبنان تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان اليوم 39 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 24 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و15 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 1945 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 3558 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 36، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1368.
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