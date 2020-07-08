الصحة الجزائرية تسجل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم، عن تسجيل 469 إصابة جديدة ليرتفع العدد 17348 حالة خلال 24 ساعة الماضية. وكشف جمال فورار خلال مؤتمر صحفي عن احصاء 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 978 وفاة، مشيراً إلى تسجيل مغادرة 235 شخصا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 12329 حالة. قد يهمك ايضا: السودان تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا نصائح لاقتناء مجموعة العناية الطبية فى المنزل أثناء تفشى "كورونا"

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