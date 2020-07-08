فلسطين تُسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 475 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 4876 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفايات 23 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 668 حالة . قد يهمك ايضا: شفاء 514 حالة من فيروس كورونا في الكويت تونس تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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