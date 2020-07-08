السودان تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10084 إصابة متضمنة 636 حالة وفاة.
وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر اليوم، إن ولاية الخرطوم سجلت 59 إصابة والجزيرة 12 إصابة وإصابتين في كل من النيل الأبيض ونهر النيل والشمالية 10 إصابات واصابة واحدة في كل من غرب دارفور وكردفان.
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