شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تُطوّر أول لقاح نباتي لفيروس كورونا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت شركة “جلاسكو سميث كلاين” (GSK) البريطانية، عن تطوير أول لقاح نباتي لفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنها تعمل على تقنية تعزيز اللقاحات للعمل في لقاح جديد محتمل لفيروس كورونا، وسيتم تطويره مع شركة صيدلانية بيولوجية كندية والتي تعتمد على منتجات نباتية، وفق ما ذكرته صحيفة “بم لايف”.
وأوضحت الشركة، أنها ركزت على المساهمة بتكنولوجيا المساعدة في سبع شركات عالمية أخرى على الأقل، بما في ذلك سانوفي وكلوفر الصينية، مع استخدام أحدث صفقة، مع شركة Medicago الكندية.
وأكدت الشركة، أنها تستخدم تكنولوجيا نباتية تختلف عن شراكات “GSK” الأخرى في فيروس كورونا، وتعزز فرص الشركة المدرجة في لندن في العثور على مرشح ناجح وتوسيع نطاق الإنتاج سريعًا نسبيًا.
ولفتت إلى أن الشركات تهدف إلى إتاحة لقاحها في النصف الأول من العام المقبل وإنتاج حوالي 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2021 ومن المتوقع أن تبدأ تجربة بشرية في مرحلة مبكرة من ثلاث مستويات جرعات مختلفة في منتصف يوليو.
وقال بيان الشركة: “تضاف المواد المساعدة أو معززات الفعالية إلى بعض اللقاحات لزيادة الاستجابة المناعية بهدف تحقيق مناعة أكثر استدامة ضد العدوى”.
الجدير بالذكر أن اللقاح المضاد للفيروس التاجي الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل كل من شركة “كانسينو بايولوجيكس”، ومعهد بكين للتكنولوجيات البيولوجية وأكاديمية العلوم الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الصينية، كان قد حصل في 25 يونيو، على إذن خاص لمدة عام واحد من إدارة الصحة وعلم الصحة التابعين للمجلس العسكري المركزي الصيني.
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