شكرا لقرائتكم خبر عن ينصح بتناولها في الصيف.. تعرف على فوائد «المانجو» الصحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ينصح خبراء الصحة بتناول فاكهة المانجو لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة للصحة بصفة عامة لاسيما في فصل الصيف. والمانجو من الفواكه الصيفية الغنية بالمعادن والفيتامينات المقوية للمناعة وفوائد أخرى لتعزيز الصحة العامة خاصة مع ارتفاع الحرارة في أشهر الصيف الحارة. Advertisements والمانجو ثمرة غنية بفيتامين (سي) واللون الأصفر للمنانجو يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين (أ) المعزز لمناعة الجسم. أيضا فاكهة المانجو غنية بالألياف الطبيعية التي تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة.

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