شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد غير متوقعة للعلكة الخالية من السكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثير من الأشخاص يمضغون العلكة للتسلية او لعمل الفقاعات فيها، ولكنهم لا يعلموا ان للعلكة الخالية من السكر فوائد عديدة للجسم وقد تكون مفاجأة.

من أهم هذه فوائد العلكة الخالية من السكر ما يلي:

-تحسين التركيز والذاكرة:

اخر الدراسات أثبتت أن العلكة تعزز من الأداء العقلي ووظائف الإدراك، مثل التركيز والذاكرة، وأوقات رد الفعل.

إن مضغ العلكة يعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا بدوره يزيد من كمية الأكسجين المتاحة للدماغ، مما يعزز الذاكرة والأداء المعرفي.

-تحسين اليقظة:

أظهرت العديد من الدراسات على أن العلكة يمكن أن تزيد من اليقظة، ويعتقد أن حركة مضغ الفك تحفز الأعصاب وأجزاء من الدماغ المرتبطة بالاستثارة، بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم.

-نتائج بعيدة المدى لجراحة شفط الدهون:

هذا قد يساعد الأشخاص على الشعور باليقظة أو الإستيقاظ لفترة أطول، كما يعتقد أن نكهة النعناع تكون مفيدة بشكل خاص لهذا الغرض.

-التقليل من الإجهاد والقلق:

العلكة يمكن أن تساعد على تخفيف الطاقة العصبية وتجعلك تشعر بالهدوء، عادة ما يكون مضغ العلكة بديلا رائعا للعادات العصبية، مثل قضم الأظافر وهز الرجل، أو في حال الشعور بالضغط.

ودعما لهذا أثبتت الدراسات أن مضغ العلكة الخالية من السكر يساعد على التقليل من هرمون التوتر، والكورتيزول، الذي يتم إطلاقه كرد فعل الجسم لحالات الضغط.

-حماية الأسنان

توصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بمضغ العلكة لمدة 20 دقيقة بعد تناول الوجبات، حيث ثبت أنها تقلل من طبقة البلاك، والترسبات وتشجع مينا الأسنان، وتقلل من التجاويف كما انها تقلل من التهاب اللثة.

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السبب في ذلك هو زيادة تدفق اللعاب، مما يقلل من تواجد الحمض على أسنانك التي تسبب التسوس وتلحق الضرر بها.

-تقلل من الحرقة والارتجاع المريئي

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الارتداد المريئي والحرقة، فان مضغ العلكة بعد تناول وجبات الطعام قد يساعد في التقليل من الحمض في المريء، وذلك من خلال زيادة إنتاج اللعاب الذي يزيل الحمض بسرعة أكبر.

-انعاش النفس:

إن كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة، وتريد التخلص منها عليك بتناول العلكة، لانها تعمل على انخفاض مستوى البكتيريا في الفم التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

-تساعد المدخنين بالإقلاع عن التدخين:

إن العلكة ليست بعامل رئيسي للإقلاع عن التدخين، ولكن الإستعانة بالمنتجات مثل علكة النيكوتين، من الممكن أن يساعد بذلك، بالاضافة الى ذلك فإن مضغ العلكة يساعد على التخفيف من الرغبة الشديدة للفم على تدخين السجائر.

-تخفف من جفاف الفم:

هناك فائدة أخرى للصحة الفموية من مضغ العلكة الخالية من السكر، وتشمل مكافحة جفاف الفم، إذ لوحظ أن مضغ العلكة خالية السكر يحفز اللعاب ليصل إلى 10 أضعاف معدل الراحة.

-تخفف من ألم الأذن أثناء رحلات الطيران:

في حال وجود ألم في الأذن بسبب تغيرات ضغط الهواء أثناء الإقلاع والهبوط على متن طائرة، عليك بتناول العلكة لانها تعتبر الطريقة الاسهل، هذا يساعد على إنتاج اللعاب، والذي يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن في الضغط في أذنيك.

-تساعد على التخفيف من الوزن:

مضغ العلكة يساعد على قمع الرغبة الشديدة ويجعلك تأكل أقل، وفقاً لما ذكره موقع ويب طب.