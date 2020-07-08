‎تعرف على الاسم الذي اختاره دوق ودوقة يورك لابنتهما ورفضته الملكة إليزابيث

رفضت ملكة بريطانيا اختيار سارة فيرغسون "، دوقة يورك، والأمير أندرو " Prince Andrew"، الأول لاسم ابنتهما الكبرى الأميرة بياتريس " Princess Beatrice"، وهو اسم أنابيل " Annabel"، الذي رفضته الملكة لأنه اسم يوحي بالترف وذلك طبقا لتقرير جديد نشره موقع صحيفة The Sun.

الملكة إليزابيث الثانية اقترحت اسم بياتريس بدلا من أنابيل

طبقا لما نشره الموقع فإن الملكة عادة ما توافق على الاختيار الأول لأسماء الأطفال الملكيين التي تقدم إليها، إلا أنها رفضت اختيار دوق ودوقة يورك لاسم أنابيل كاسم لطفلتهما الأولى لأن الاسم يوحي بالترف وقد يثير الاستياء لدى البعض، واقترحت بدلا منذ ذلك اسم بياتريس، وهو الاسم الذي كان مرضيا للجميع بحسب ما نشره الموقع لأنه كان ملائم ليكون اسم حفيدة الملكة، كما كان اسم مميز بما يكفي ليرضي دوقة يورك التي كانت تصر على اختيار اسم مميز لطفلتها الأولى.

بياتريس إليزابيث ماري أميرة يورك

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كان قصر باكنغهام قد أعلن عن اسم الطفلة الأولى لدوق ودوقة يورك والتي ولدت في يوم 8 أغسطس 1988، بعد أسبوعين من مولدها وهو اسم بياتريس إليزابيث ماري " Beatrice Elizabeth Mary" جدير بالذكر أن اسم بياتريس هو اسم أصغر أطفال الملكة فيكتوريا، في حين أن اسم إليزابيث نسبة لاسم الملكة الحالية لبريطانيا ووالدتها الملكة الأم، أما ماري فهو نسبة للملكة ماري " Queen Mary" وهي جدة ملكة بريطانيا والجدة الكبرى للأمير أندرو، وتعرف الأميرة بياتريس رسميا باسم صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس أميرة يورك. الأميرة بياتريس كانت وقت مولدها ترتيبها الخامس في ولاية العرش البريطاني، وحاليا أصبح ترتيبها هو التاسع في ولاية العرش البريطاني..

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