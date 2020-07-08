تعرفي على الأطعمة الغذائية التي تفيد بشرتك

يعتبر نظامك الغذائي اليومي من العوامل المؤثرة على بشرتك. فالطعام الذي يغذي جسمك من الداخل ينعكس أثره أيضاً على بشرتك، في حين أن الوجبات السريعة تملأ جسمك بالسعرات الحرارية الزائدة مما يؤدي إلى ضعف البشرة. اختاري المأكولات الصحية فقط وستشعرين بأنكِ تقومي بواجبك تجاه بشرتك على أتم وجه! على سبيل المثال فإن تناول عصير البرتقال الطازج يومياً سيغذيكِ بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تمنح بشرتك إطلالة مشرقة. قد يهمك ايضاً: الفرق بين البشرة الدهنية والمختلطة هذه طريقة استخدام أجهزة تنظيف البشرة بالبخار وفرشاة تنظيف الوجه

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