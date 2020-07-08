دبي - لايف ستايل
ضبطت السلطات الأمنية في دبي، مضيفة جوية بريطانية وهي تحمل المخدرات خلال موعدها الغرامي الأول، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وذكرت الصحيفة، أن ديرين كروفورد (23 عاما)، والتي تعمل في طيران الإمارات ومقيمة في دبي، كانت بصدد تناول العشاء مع رجل قبلت الذهاب معه إلى شقته عندما داهتمها قوات الأمن.
وقالت دانييل (28 عاما)، شقيقة المضيفة للصحيفة، إن "الشرطة عثرت مع اختها والرجل الذي يرافقها على سجائر من مخدر القنب وألقت القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم احتجاز المضيفة درين في مركز للشرطة لعدة أيام قبل نقلها إلى سجن البرشاء، وأخبرت المتهمة أسرتها أنها خضعت لفحوصات تعاطي المخدرات ووافق الضباط على السماح لها بالرحيل إذا ثبتت سلبية التحاليل.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مضيفة طيران بريطانية أثناء موعد غرامي في دبي بسبب المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.