زفاف الأميرة راية بنت الحسين شقيقة ملك الأردن

تم الثلاثاء، عقد قران الأميرة الأردنية "راية بنت الحسين" على الصحفي البريطاني "فارس نيد دونوفان"، وجرت مراسيم حفل الزفاف في المملكة المتحدة.واعلنت وسائل الاعلام الرسمية في الأردن خبر عقد القران نقلا عن الديوان الملكي، مضيفة بأن حفل الزفاف الذي كان بمباركة من العاهل الاردني "عبدالله الثاني"، تم في أجواء اسرية تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتعليمات المتبعة للحد من انتشار جائحة "كورونا" و تفشي فيروس كوفيد-19 المُستجد.

ووفقا لصحيفة "رؤيا" الاردنية، فقد اقتصر حفل زفاف الأميرة على مراسم بسيطة، في حضور كل من الملكة "نور"، زوجة العاهل الأرني الراحل "الحسين بن طلال" وسفير الأردن في لندن "عمر النهار" وعائلة العريس "فارس دونوفان".

وأشارت صحيفة "رؤيا" بأن الأميرة "راية" حاصلة على درجتي ماجستير الأولى بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره في اسكتلندا، و الثانية في الأدب الياباني من جامعة كولومبيا في نيويورك، وهي حاليا تواصل دراستها لنيل درجة الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا. كما أشارت الصحيفة كذلك إلى أن العريس البريطاني "فارس دونوفان" هو حفيد الروائي وكاتب القصص القصيرة البريطاني الشهير "روالد دالRoald Dahl".

يذكر أن العريس "فارس نيد دونوفان" (26 عاما) يصغر الأميرة "راية بنت الحسين" (34) بثمان سنوات، وكانت قد تمت خطوبة الثنائي منذ 26 أكتوبر 2019.

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