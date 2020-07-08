البيت الأبيض يُعلق على كتاب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أنها لم تر كتابًا كاشفًا ألفته ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت أن الكتاب مليئ بالأكاذيب.وقالت ماكيناني للصحافيين الثلاثاء، "إن الكتاب الذي يتوقع نشره الثلاثاء القادم "لا تعليق عليه سوى أنه كتاب أكاذيب، وهذا كل شيء".وطلب لكن مراسل قناة "إن بي سي نيوز" بيتر ألكسندر، مجددًا في وقت لاحق من ماكيناني التعليق على الكتاب، وأجابت بالقول إن الاتهامات الموجهة لترامب التي يتضمنها الكتاب هي مجرد "ادعاءات سخيفة ومضحكة ليس لها أي صلة على الإطلاق بالواقع ولا تعكس الحقيقة".

وكررت مرة أخرى: "لم نر الكتاب بعد، لكنه كتاب أكاذيب".ويكشف الكتاب بعنوان "كثير للغاية وليس كافيًا أبدا: كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم"، تفاصيل مثيرة حول شخصية ترامب وعائلته.ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء، مقتطفات من كتاب مذكرات ماري ترامب وصفت فيها دونالد ترامب بأنه "رجل مغرور وغالبا ما تكون أفعاله صعبة التفسير".

وقالت ماري ترامب وهي تبلغ 55 عاما من العمر وتتخصص في علم النفس الإكلينيكي، إن دونالد ترامب تظهر عليه 9 علامات تدل على النرجسية.وأضافت: "الحقيقة هي أن الاضطرابات النفسية لدى دونالد ترامب معقدة وتحمل طابعا شاملا وسلوكه لا يمكن تفسيره في الغالب لدرجة أن صياغة تشخيص دقيق وشامل له يتطلب إخضاعه لمجموعة اختبارات نفسية لكنه لن يسمح بذلك أبدا".وأكدت أن ترامب تعود منذ صغره وبسبب "الأجواء المسمومة في عائلته، على النفاق حيث أصبح الكذب أسلوبا لإقناع الآخرين بأنه أفضل مما هو في الحقيقة".

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