"الصحة العالمية" تقضي على الحصبة في سريلانكا وجزر المالديف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، القضاء على مرض الحصبة في سريلانكا وجزر المالديف بعد عقود من برامج التلقيح.

ووصفت المديرة الإقليمية للمنظمة لجنوب شرق آسيا، بونام خيترابال، هذا "النجاح بأنه مشجّع"، معتبرة أن هذا التطور الذي يتزامن "مع لحظة يواجه فيها العالم كلّه جائحة كوفيد -19" يبيّن أهمية الجهود المشتركة.

وكانت آخر حالة حصبة متوطنة في سريلانكا سجّلت في مايو/أيار 2016، في حين تعود آخر حالة حصبة ألمانية إلى مارس/آذار 2017.

أما جزر المالديف، فكانت آخر حالة حصبة متوطنة سجلت فيها عام 2009، فيما سجّلت آخر حالة حصبة ألمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

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وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "عدم تسجيل أي علامة على الانتقال المتوطن لهذين الفيروسين خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

كذلك أعلنت المنظمة القضاء على الحصبة، ولكن ليس الحصبة الألمانية، في كلّ من بوتان وكوريا الشمالية وتيمور الشرقية.



وذكّرت المنظمة بأن جائحة "كوفيد-19" أثّرت سلباً على عمل الأنظمة الصحية في جنوبي وجنوبي شرق آسيا، ولكن أمكنَ إطلاق برامج التلقيح في المنطقة مجدداً.