نجاح أول عملية فصل توأم ملتصق عند الجمجمة في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مستشفى "بامبينو جيزو" للأطفال في روما إجراءه عمليات ناجحة لفصل طفلتين توأم مرتبطتين عند مستوى الجمجمة والأوردة الدموية.

وقال المستشفى "إنها الحالة الأولى في إيطاليا والوحيدة في العالم على الأرجح، لعملية ناجحة لتوأم يتشارك الجمجمة الخلفية بالكامل وهي من الأشكال النادرة والمعقدة جدا لالتصاق الجمجمة والدماغ".

ودامت التحضيرات لفصل الشقيقتين إرفينا وبريفينا وأصلهما من جمهورية إفريقيا الوسطى "أكثر من سنة وتوجت بـ3 عمليات دقيقة جدا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف المستشفى "العملية الأخيرة التي شهدت الفصل النهائي جرت في الخامس من يونيو/حزيران الماضي واستغرقت 18 ساعة بمشاركة أكثر من 30 شخصا بين أطباء وممرضين".





وكانت الشقيقتان تتشاركان عظام الجمجمة والجلد وجزءا كبيرا من الأوعية الدموية "الأمر الذي شكل التحدي الأصعب لفريق الجراحة العصبية".

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واحتفلت الشقيقتان قبل حوالي عشرة أيام بعيد ميلادهما الثاني بحضور والدتهما التي بقيت مع التوأم منذ وصوله إلى إيطاليا في سبتمبر/أيلول 2018 في إطار النشاطات الإنسانية الدولية للمستشفى.

والتوأم السيامي هو رابع التوائم السياميين الذين يخضعون لعملية فصل ناجحة في هذا المستشفى.

وقال المستشفى إن التوائم الموصولة عند مستوى الرأس هي الأقل في العالم وأرجحيتهما 1 على كل 2,5 مليون ولادة.

وفي السنوات العشرين الأخيرة سُجل نجاح عمليتين لفصل توأمين سياميين ملتصقين عند مستوى الجمجمة في لندن، إلا أن الوضع كان مختلفا عن وضع الشقيقتين من جمهورية إفريقيا الوسطى.



