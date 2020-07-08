شكرا لقرائتكم خبر عن vivo V19: مميزات فريدة في هاتف ذكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة vivo في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا مؤخرا، أحدث هواتفها الذكيةvivo V19، اعتمادًاعلى الأفكار والرؤى التي تم جمعها من دول مختلفة، بهدف تلبية متطلبات المستهلك وتحسين أنماط حياته، من خلال دمج قدرات صور السيلفي ذات جودة وتقنية عالية. وفيما يلي، نظرة على بعض من أهم مزايا الهاتف الذكي المصنفة فريدة من نوعها. صور سيلفي جديدة ومحسّنة

في استجابة لرغبات المستهلك في الحصول على كاميرا عالية الجودة لالتقاط صور السيلفي، تم تزويد هاتف (V19) vivo بكاميرا رئيسية بدقة 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وبزاوية تصوير 105 درجة. وستنال جودة الصور الواضحة والحيوية التي تلتقطها الكاميرا الأمامية تقدير محبّي التقاط صور السيلفي، إلى جانب مجموعة فريدة من المؤثرات وأوضاع التصوير المتاحة، بما في ذلك مزاياSuper Night Selfie وSelfie Softlight Band وUltra Stable Selfie Video وMulti-Style Face Beautyوبفضل وظائف التصوير التي تتفوق على العديد من الهواتف الذكية في فئتها السعرية، تُوفر كاميرا هاتف(V19) vivoتأثيرات مطوّرة، وتحسينات تلقائية للصور لتجربة صور سيلفي لا مثيل لها.

هاتف ذكي وعصري

تتوافق تصميمات هواتف Vivo الأنيقة مع أحدث الابتكارات العصرية، من خلال الإبداع المتواصل في تقديم منتجات ذات تصميمات فريدة ورائعة في السوق. ويعتبر الشغف بالتصميم جزءاً أساسياً من هوية الشركة، ولهذا السبب يتميز هاتف (V19) بشاشة Super AMOLED FHD + بقياس 6.44 بوصة من طراز Ultra O من E3 OLED ولا تتميز الشاشة بـأنها فائقة الوضوحفقط، بل يتم تحسين وظائفها أيضاً عبر الضبط التلقائي للسطوع كي يلائم مستويات مختلفة من الإضاءة المحيطة. هاتف (V19) يتلاءم بشكل تام مع راحة يدك، بفضل انحناءاته ثلاثية الأبعاد المصممة هندسياً، في حين يوفر زجاج Corning Gorilla Glass 6 لمسة من الأناقة الراقية إلى خلفية الجهاز.

استخدام طوال اليوم

يقدمهاتف (V19) vivo أداءً قوياً على مدار اليوم، مع سهولة الاستخدام أثناء التنقل، وهو مزود ببطارية عالية الأداء بسعة شحن فائقة تعادل 4500 مللي أمبير في الساعة، لتوفر استمرارية في تشغيل لوقت أطول. في الوقت نفسه، تتيح تقنية FlashCharge 2.0 بسعة 33 وات، قدرة شحن من 0 إلى 54% خلال 30 دقيقة فقط. ويتميز هاتف (V19) بواجهة مستخدم سهلة وسريعة وأداء فائق، مع معالجQualcomm Snapdragon 712 ثماني النواة. ولدعم استهلاك الطاقة العالي في الكاميرا التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يدمج هاتف (V19) ميزة التبريد الأنبوبي النحاسي السائل، والذي يطيل من عمر وحدة المعالجة المركزية، ويضمن أداءً أكثر اعتمادية للهاتفلإنجاز مهام متعددة.

التكنولوجيا المستقبلية

يستفيد هاتف (V19) من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة المستخدم عند التقاط الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو. ولا تقتصر المزايا على التصحيح التلقائي لعيوب الصور واسعة النطاق بين مقدمة وخلفية الصور الشخصية، بل يمكنها أيضاً دمج الصور الملتقطة في حالات التعرض الضوئي المختلفة، لضمان نتائج مثالية للصورة. علاوة على ذلك، توفر مزايا مثل AI Video Filters وAI Video Editor لمستخدمي هواتف (V19) طريقة ذكية وأكثر ملاءمة في التقاط الصور، وتسجيل مقاطع الفيديو عالية الجودة، مع تسهيل تجربة المشاركة بعد التعديل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.vivo.com

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هواتف Vivo

هواتف Vivo

هواتف Vivo

هواتف Vivo

هواتف Vivo