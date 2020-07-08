الصحة العالمية عدلت أقوالها حول كورونا

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فوكس نيوز: الصحة العالمية غيرت أقوالها.. وقالت إنها سمعت بكورونا من الإنترنت والإعلام رغم درايتها بتفشي الفيروس
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