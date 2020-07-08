شكرا لقرائتكم خبر عن هذه خطوات الوقاية من هشاشة العظام.. تعرّف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعاني معظم الرجال والنساء من آلام العظام أو “هشاشة العظام” خاصةً مع التقدم في العمر، ويعود ذلك لكون أنّ العظام قد تصبح غير قادرة على إنتاج خلايا جديدة بالسرعة نفسها التي يتم فيها فقدان الأنسجة القديمة، فتقلّ كثافتها شيئاً فشيئا بعد انتهاء مرحلة الشباب، ويستعرض التقرير التالي خطوات الوقاية من هشاشة العظام وفقًا لـ “موضوع”.

الحفاظ على اللياقة: فالعظام تصبح أقوى مع التمرين، والمداومة على الأنشطة البدنية المختلفة، وأفضل التمارين التي يمكن ممارستها للحفاظ على لياقة العظام، وقوتها، هي: المشي، والجري، والتنس، والضغط، والقرفصاء، واليوغا، والتمارين المائية.

الحصول على الكالسيوم وفيتامين (د): فالجسم يحتاج إلى الكالسيوم؛ لبناء العظام، ويحتاج إلى فيتامين (د)؛ لتحسين امتصاص الكالسيوم، لذلك ينصح باتباع نظام غذائي صحي يشمل الأطعمة الغنية بفيتامين (د)، مثل صفار البيض، وكبد البقر، والأسماك الدهنية، والأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الخضروات الخضراء، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

تجنُّب العادات والأطعمة المُضرِّة، مثل: التدخين، والمشروبات الكحولية، والمشروبات الغازية، والأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح، والسكّر، مع ضرورة تقليل تناول الكافيين.