شكرا لقرائتكم خبر عن علاج مشكلة نمو الشعر تحت الجلد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنّ الشعر النامي تحت سطح الجلد قد يختفي بشكل تلقائي دون الحاجة إلى علاج في كثير من الأحيان، إلا أنّ بعض العلاجات المتاحة تتضمن ما يلي:

مزيلات الشعر الكيميائية:

يمكن استخدام مزيلات الشعر الكيميائية كل يومين أو ثلاثة أيام لتجنب تهيج الجلد، ومن الجدير بالذكر أنّه يمكن استخدام كريم الهيدروكورتيزون لتخفيف التهيج الناتج عن مزيلات الشعر الكيميائية.

كريم التريتينوين:

يساعد هذا الكريم على تقليل انسداد الجلد أو فرط التقرن، ويقلل من تراكم خلايا الجلد الميت، ويقلل من نمو الشعر داخل الجلد. المضادات الحيوية الموضعية والفموية لعلاج عدوى الجلد: قد تكون المضادات الحيوية الموضعية والفموية ضرورية للحالات الشديدة التي تتضمن تشكل البثور والخراجات على الجلد، وقد ينصح بالغسول الذي يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا مرة أو مرتين يومياً للسيطرة على العدوى.

الإزالة الطبية للشعر المنغرز:

وذلك عن طريق إجراء شق صغير وسحب الشعر. العلاج بالليزر لإزالة الشعر: قد تكون إزالة الشعر بالليزر خياراً لمنع نمو الشعر، حيث تساعد علاجات الليزر على تقليل نمو الشعر بشكل دائم. التحليل الكهربائي لإزالة الشعر بشكل دائم: يستهدف هذا الإجراء بصيلات الشعر، ويعمل على تدميرها بشكل دائم.

العلاجات المنزلية:

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وتضم قائمة العلاجات المنزلية ما يلي:

تطبيق الكمادات الدافئة فوق المنطقة المصابة.

استخدام زيت شجرة الشاي؛ والذي يساعد على قتل البكتيريا، والحد من مشكلة نمو الشعر تحت الجلد، ويمكن استخدامه بمزج الزيت بالماء لتخفيفه، ومن ثم تطبيقه على الجلد.

استخدام السكر كمقشر طبيعي؛ ويمكن خلط السكر بزيت الزيتون أو العسل، لترطيب البشرة وقتل البكتيريا، ويمكن مزج السكر ووضعه على الجلد بحركة دائرية، ثم شطفه بالماء الدافئ.

صودا الخبز؛ تساعد صودا الخبز على تقشير الجلد، ويمكن الاستفادة منها بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كوب واحد من الماء، وتطبيق المزيج باستخدام كرة قطنية على البشرة، وشطفه بالماء البارد.