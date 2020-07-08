شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من إهمال تناول الحليب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرالأستاذ واستشاري الغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، من إهمال تناول الحليب يومياً.

فبحسب صحيفة عكاظ نفى الطبيب الأقاويل التي تنشر عن الحليب أن تناوله يومياً يسبب أضراراً للجسم، وأوضح أن الحليب مصدراً هاماً لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، والكالسيوم، وفيتامين د، وفيتامين ب12، والبوتاسيوم، وفيتامين أ، والزنك والمغنزيوم، وفيتامين ب1، كما يعد مصدراً ممتازاً للبروتين، والمئات من الأحماض الدهنية المختلفة، بما في ذلك الأوميغا 3، وحمض اللينولييك المقترن.

وأضاف أن شرب الحليب يعزز صحة الأسنان والعظام، إذ إن الكالسيوم الموجود فيه يساعد على نمو أسنان صحية وخصوصاً لدى الأطفال، وقلة التعرض لهشاشة العظام مستقبلاً.

ونوه إلى الآثار الجانبية لعدم تناول الحليب ومنها ضعف العظام وسهولة التعرض للأمراضومنها هشاشة العظام وضعف البنية الجسدية، بجانب ضعف العظام منذ المراحل العمرية المبكرة.

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وشدد على أهمية إدخاله ضمن النظام الغذائي منذ مرحلة الطفولة، إذ ذكرت دراسة عالمية أنّ زيادة استهلاك الأطفال للحليب يعزز من النمو، إذ أجريت الدراسة على مجموعة من الأطفال في عمر السنتين ونصف السنة.

كما كشفت دراسة عن زيادة تركيز أحد الهرمونات المُهمّة لعملية النمو وارتفاع مستوياته في مصل الدم، وهو هرمون عامل النمو الذي يشبه الإنسولين، لأن فترة الطفولة تعد من أهم المراحل التي يبني فيها الإنسان جسمه بشكل أفضل، خلال هذه الفترة يكون الطفل في استعداد تام لاستقبال تلك المواد الغذائية التي تسهم في بناء مختلف الخلايا والأنسجة الموجودة في جسم الإنسان، ولذلك تحرص الأمهات في هذه الفترة على تناول الطفل من المغذيات والأطعمة التي تساعد في بناء الجسم وخلاياه بشكل أفضل.

وأكد أن تناول الحليب في مرحلة الطفولة له دور فعال في بناء العضلات ، إذ إن الحليب يحتوي على نسبة عالية من البروتينات الضرورية لجسم الإنسان، ولذلك يوصي العديد من الأطباء بتناول الحليب بمعدل منتظم أثناء مرحلة الطفولة.