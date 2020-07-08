شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. هذه الأطعمة ضارة بالصحة عليك تجنُّبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حذَّرت الدكتورة أولغا ديكر خبيرة التغذية الروسية، من عدد من المواد الغذائية الضارة بالصحة، حيث كشفت عن الأطعمة التي يجب استبعادها من النظام الغذائي لتجنب المشكلات الصحية التي تسببها.

وأوضحت الخبيرة، أنه يجب قبل كل شيء التخلي عن تناول المواد الخالية من الدسم؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والنشاء والسكر وبدائل السكر، التي تزيد من سعراتها الحرارية كثيرا. وتنصح بتناول مواد غذائية فيها نسبة الدهون 2.5-3% بدلا منها .

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كما أن المأكولات السريعة والمياه الغازية تلحق بالجسم ضررا كبيرا، وتقول “مثلا 200 مليلتر من مشروب كوكاكولا، تحتوي على ست ملاعق سكر. والسكر الزائد يتحول إلى كيلوغرامات زائدة”. لذلك من الأفضل شرب الماء الاعتيادي أو شاي الأعشاب.

وأدرجت الخبيرة رقائق البطاطس المقلية (الجيبس) في قائمة المواد الغذائية الضارة، لأنها “مزيج فريد من الأصباغ ومحسنات النكهة والدهون والكربوهيدرات، وهي فريدة في ضررها”. مشيرة إلى أن المعجنات ليست أقل ضررا منها، وتقول، “المعجنات والفطائر والخبز الأبيض، لها مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، ما يؤثر في مستوى الغلوكوز في الدم. وإن ازدياد إفراز الأنسولين يؤدي إلى تحويل الغلوكوز الزائد إلى دهون”.

وشدَّدت الخبيرة، على ضرورة التخلي عن تناول اللحوم المعالجة (النقانق والسجق وغيرها) لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والمواد الصبغية والحافظة.