شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية علاج الجلد المتضرر بسبب الشمس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت البروفيسور سفيتلانا جابوييفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، عن كيفية علاج الجلد المتضرر بسبب التعرض للشمس.

وقالت الخبيرة، أن الأشخاص الذين يخرجون إلى الشمس بعد انقطاع طويل ، معرضون لخطر حروق الشمس من الجلد، لأن الجلد يتحول إلى اللون الأحمر أولاً، ويصبح حساسًا ، ثم يبدأ في التقشر. ماذا نفعل في هذه الحالة؟

وتشير الخبيرة أولاً وقبل كل شيء يجب عليك غسله بالماء البارد لإزالة العرق والأوساخ الأخرى، ثم وضع كريم خفيف على الجلد الرطب يجب أن يحتوي هذا الكريم على مادة البيبانتين أو غيرها من المواد المهدئة والمرطبة. ليست هناك حاجة على الإطلاق لاستخدام المواد التي تحتوي على الكحول أو الدهون أي يجب ألا يكون الكريم المستخدم دهنيا. ويجب وضع هذا الكريم كل 3-5 ساعات.

وأضافت الخبيرة، أنه في حالة بداية الجلد في التقشير، فيمنع بشكل قاطع بإزالة هذه القشور يدوياً، بل يجب فقط وضع كريم مهدئ ومرطب على المكان، وفق موقع روسيا اليوم.

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وتؤكد الخبيرة، “يمكننا وضع مستحلب أو جل أو قطعة شاش مبللة بحمض الهيالورونيك في هذا المكان. في حالة حدوث الحرق على الوجه ، ضع واقي الشمس قبل التعرض للشمس. لأن بشرة الوجه أكثر عرضة لتغير اللون. لذلك ، لا تستخدم أدوات ميكانيكية أو كريمات كيميائية لإزالة القشور من الجلد على الوجه، بل يمكن فقط استخدام مواد ملينة تجعلها تتساقط بصورة طبيعية”

وأوضحت الخبيرة، أنه عند عدم إتاحة هذه المواد، يمكن وضع منتجات الألبان المخمرة على المنطقة المتضررة من الجلد، وخاصة الدهنية منها.