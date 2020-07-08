شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب روسي يتوقع ظهور فيروسات أخطر من كورونا والطاعون الدبلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنبأ الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، ظهور أمراض قاتلة جديدة أسوأ من فيروسات “كوفيد-19″، والطاعون الدبلي.

ووجه ألكسندر مياسنيكوف، تحذيرات من ظهور أمراض قاتلة جديدة أسوأ من تلك الفيروسات، فوفقا له، يجدر الآن الخوف من إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور من الصين.

وأكد الطبيب: “لا يوجد دواء، ولا لقاح، فهو يقتل الأطفال والشباب، يجب الخوف من إنفلونزا الطيور، لأن الإنفلونزا ليست فيروسا تاجيا. إن الفيروس التاجي يحترق، والإنفلونزا ينفجر”.

وأشار إلى أن معدل الوفيات بسبب إنفلونزا الطيور هو 35-45٪. وذكر الطبيب بوباء إنفلونزا الطيور في مقاطعة موسكو منذ عدة سنوات.

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وبحسب تصريحات الطبيب، فإن الفيروس التاجي هو درس يوضح أننا لسنا مستعدين لأي شيء.

وتابع: “التهديد هائل والحمد لله، أن الفيروس التاجي قد بدأ يختفي، الأمر الذي أظهر أننا بلا حماية بشكل عام”، بحسب موقع “كومسومولسكايا برافدا”، وفقاً لـ وكالة “سبوتنيك”.

والجدير بالذكر، سبق وذكرت التقارير، تسجيل العديد من حالات الإصابة بالطاعون الدبلي في منغوليا والصين. وأشارت هيئة حماية المستهلك الروسية إلى أنه لا يوجد خطر من انتشار المرض في روسيا، ولكن الحالات الفردية من العدوى ممكنة.