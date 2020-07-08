شكرا لقرائتكم خبر عن الليمون الأسود.. فوائد على الصحة لا تُصدق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل سمعت من قبل بالليمون الأسود؟ وهو عبارة اللايم المجفف ويطلق عليه أيضًا اسم اللومي، المستخدم منذ العصور القديمة في الحضارات المختلفة في العديد من الوصفات.

اكتشف فوائد الليمون الأسود وفق موقع موضوع..

1- يساهم في علاج الإصابة بالإسهال والمشاكل الهضمية المختلفة.

2- يُنظم الجهاز الهضمي والحماية من الإصابة بالإمساك وفتح الشهية.

3- يساعد على تعقيم الجسم وتنظيفه من السموم عن طريق محاربة البكتيريا والأوساخ بالجسم وإخراجها منه.

4- يتميز الليمون الأسود بإحتوائه على فيتامين سي الذي يقوي من عمل الجهاز المناعي.

5- يتميز بإحتوائه على المعادن والفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين ب، وفيتامين د، حمض الفوليك، الأحماض الأمينية، الكالسيوم، الحديد، المغنسيوم، الفسفور، فيتامين سي.

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6- تناول الحوامل الليمون الأسود يعوض النقص الذي تنقصه الحامل بعد الولاده والحمل وهي الفيتامينات والمعادن الضرورية.

7- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي التي تتمثل في الامساك والغازات المزعجة.

8- يعالج عسر الهضم وتسهيل عملية الهضم ومروره في الأمعاء.

9- يساعد الليمون الأسود في تطهير الطحال والمعدة والكبد وحمايتهم من الإصابة بالالتهابات.

10- يعمل الليمون الأسود على حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم بمختلف المناطق بالجسم مثل الأرداف ودهون الكرش.

11- يُخلص الليمون الأسود الجسم من المياه المحتبسة فيه والتي تتركز في الأطراف السفلية والبطن وتسبب الانتفاخ في هذه المناطق.

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