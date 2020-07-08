شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: السود أكثر عرضة للإصابة بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت دراسة حديثة، بأن الذين يعانون من زيادة الوزن بين الأقليات العرقية (BME) ترتفع لديهم مخاطر الإصابة بوباء”كوفيد-19″ بنحو الضعف مقارنة بالأوروبيين البيض.

وذكرت الأبحاث السابقة، أن العرق يمكن أن يغير الارتباط بين مؤشر كتلة الجسم (BMI) وصحة القلب والأوعية الدموية، لذلك أراد الباحثون استكشاف ما إذا كان وزن الشخص يمكن أن يغير الخطر النسبي لـ”كوفيد-19″ عبر المجموعات العرقية.

ولاحظ وجود أدلة “كورونا” الناشئة، أن سكان جنوب آسيا والسود والأفارقة أو منطقة البحر الكاريبي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه الحالة. بالإضافة إلى العثور على ارتباط ذلك بالسمنة، وفق موقع medicalxpress.

واعتمد فريق البحث على الخبرة من مركز أبحاث السكري بجامعة ليستر، والمعهد الوطني للأبحاث الصحية (NIHR) ومركز ليستر للبحوث الطبية الحيوية (BRC) ومركز NIHR للبحوث التطبيقية (ARC) في إيست ميدلاندز، ووصل الباحثون إلى البنك الحيوي البريطاني، وهو قاعدة بيانات وطنية لأكثر من 500 ألف شخص تم تسجيل معلوماتهم الصحية بين مارس 2006 ويوليو 2010.

بينما أرسلت المعلومات عن هؤلاء الأفراد الصحية إلى بنك بيانات اختبار “كوفيد-19” الوطني بين الفترة في 16 مارس و14 يونيو 2020، ومن بين تلك المجموعة، كان هناك 5623 نتيجة فحص متوفر، وساعدت المعلومات فريق البحث على تحديد مدى ارتباط مؤشر كتلة الجسم بخطر اختبار إيجابي لـفيروس كورونا، مقسما حسب المجموعة العرقية.

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وأكدت الدراسة، أن كان الخطر الأكبر من فيروس كورونا لدى الذين ينتمون إلى فئة السود والأقليات العرقية (BME) مقارنة بالأوروبيين البيض.

وقالت أحد طالبات الدكتوراه راضية كاميرون، في جامعة ليستر: “على الرغم من محدودية الاختبار غير العشوائي لكورونا داخل المملكة المتحدة، تفيد هذه البيانات إلى أن الارتباط بين مؤشر كتلة الجسم وخطر كوفيد-19 قد يختلف حسب العرق ويعمل كأثر مهم في معدل زيادة خطر المرض في مجموعات BME”.

وأشارت هذه النتائج إلى أن الجمع بين زيادة الوزن وحالة BME قد يضع الأفراد في خطر مرتفع بشكل خاص للإصابة بـ”كوفيد-19″، وهو ما يتفق مع نتائج الدراسات الأخرى التي ربطت سابقا مؤشر كتلة الجسم والعرق بخلل وظيفي في القلب.

ومن جهتها قالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، البروفيسورة ميلاني ديفيز، أستاذة طب السكري في جامعة ليستر: “المعرفة قوة، وإذا كان لدينا أي أمل في التغلب على هذا الوباء، فإننا بحاجة إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول كوفيد-19″، مضيفة، “لقد أعطانا بحثنا مزيدا من التبصر في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ونحن الآن بحاجة إلى أن نتحد معا للمساعدة في حماية المجتمعات العرقية والإثنية لدينا، والحفاظ عليها في مأمن من هذا الفيروس المدمر”.