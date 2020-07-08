نصائح لاقتناء مجموعة العناية الطبية فى المنزل أثناء تفشى "كورونا"

جعلت الحالات المتزايدة من فيروس كورونا COVID-19 الجميع أكثر حرصا لحماية أنفسهم، وهو ما يتطلب تواجد جميع الأدوية الأساسية والمعدات في المنزل للرعاية الصحية الأولية، خاصة الحالات التي يُنصح فيها بالحجر الصحي المنزلي للأشخاص الذين تكون اختباراتهم إيجابية ولديهم مضاعفات أقل من الصفر.

يجب فهم أهمية وجود مجموعات الإسعافات الأولية مع جميع الضروريات التي قد يحتاجها المرء، خاصة أثناء ترة التعافى من فيروس التاجي أو أعراض مشابهة لهذا المرض.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فيما يلي أساسيات مجموعة العناية الطبية COVID-19 في المنزل:

الباراسيتامول:

يعطى هذا الدواء على وجه التحديد لعلاج الحمى وألم الجسم، عادة ما يكون خفيفًا إلى معتدل في الطبيعة. ولكن ، قبل تناول أي دواء ، يجب مراجعة الطبيب .

غرغرة:

يدخل فيروس COVID-19 في الغالب عن طريق الأنف أو الحلق ، ويمكن أيضًا تقليل تأثيره بمساعدة غسول الفم والغرغرة بيتادين، يحمي هذا السائل المطهر من مجموعة متنوعة من الجراثيم.

فيتامين ج والزنك:

عندما نذكر الفيروس التاجي ، قد يكون السبب الأول هو ضعف المناعة، ومن ثم يجب على الأشخاص المشتبه في إصابتهم بـ COVID-19 أو الذين يعانون منه مواكبة مدخول مكملاتهم، بما في ذلك مكملات فيتامين C الزنك، حيث يمكن لهذه المحفزات المناعية المساعدة على التعافي من COVID-19 والالتهابات الفيروسية الأخرى، ويجب تناول هذه المكملات مرة واحدة يوميًا ، ويفضل أن تكون في الصباح.

أقراص ب المعقدة:

العدوى الفيروسية تعني مناعة أضعف ، وبالتالي ، يجب على المرء أن يأخذ كبسولات B المعقدة (بعد استشارة الطبيب)، تكمل هذه الكبسولات الجسم بالمغذيات الثمانية الضرورية في الجسم.

المعدات الطبية الأساسية للرعاية المنزلية

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بخلاف الأدوية الأساسية ، يجب أيضًا أن يكون المرء مجهزًا ببعض معدات الرعاية المنزلية الأساسية للتحقق من الحيوية الأساسية للجسم.

وبالتالي ، فيما يلي بعض المعدات الطبية الأساسية والمفيدة ، التي يجب على المرء امتلاكها في المنزل للتحقق من مختلف العناصر الحيوية:

مقياس تأكسج النبض:

هو أحد المعدات الطبية الأساسية اللازمة لرعاية واختبار COVID-19 في المنزل، ويعمل هذا الجهاز عن طريق إدخال إصبع في هذا الجهاز الشبيه بالمشبك لقياس مستوى الأكسجين في الدم.

يجب على المرء مراقبة مستويات الأكسجين، والنطاق الطبيعي يكون بين 98-100، وإذا انخفض حتى 43 ، فقد يحتاج المريض إلى الوصول الفوري إلى أسطوانات الأكسجين .

ترمومتر الأشعة تحت الحمراء:

تساعد موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء في تقييم درجة حرارة الجسم حتى من مسافة بعيدة، ويحتوي الجهاز على شاشة LCD ، مما يجعل من السهل قراءة درجة الحرارة.

آلة تخطيط كهربية القلب المحمولة:

الآن من الممكن جدًا أن يكون لديك جهاز تخطيط كهربية القلب في المنزل ، ويتم إجراء تخطيط كهربية القلب أو اختبار تخطيط القلب الكهربائي للتحقق من النشاط الكهربائي للقلب والكشف عن أي مشكلات.

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