صحة ورشاقة

روبوت صيني يجري جراحة كبرى في العمود الفقري بصورة مستقلة

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تمكّن خبراء صينيون من تصميم روبوتًا طبيًا يمكنه تنفيذ عملية جراحية كاملة في العمود الفقري بصورة مستقلة، ويعد الوحيد في العالم الذي يقوم بهذه المهمة بالدقة المطلوبة.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، وقالت عبر صفحتها الرسمية في "تويتر": "تقنية صينية فائقة لا تعرفها"، مضيفة: "الروبوت الوحيد في العالم الذي يستطيع القيام بعملية جراحية لكامل العمود الفقري".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد قيام الروبوت الطبي بعملية جراحية، وقالت: "يعتبر الروبوت الجديد أكثر دقة في إجراء عملية جراحية عظيمة، مقارنة بالعمليات الكبرى التي يتم إجراؤها بالطرق التقليدية"، وأضافت: "يتمتع الروبوت الصيني بدقة أكبر في تركيز العين مما يجعله قادر على رؤية العظام الداخلية لجسم الإنسان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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