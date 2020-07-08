شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل 5-HIAA يساعد فى تشخيص السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل 5-HIAA من التحاليل الهامة وهو عبارة منتج التحلل لهرمون السيروتونين، الذى يعتبر مادة كيميائية (ناقل عصبي) ينقل الرسائل بين الخلايا العصبية ويقيس هذا الاختبار كمية 5-HIAA في البول أو الدم، من خلال اطمن على نفسك نتعرف على لماذا يطلب الطبيب تحليل 5-HIAA بحسب موقع " labtestsonline".

ويتم إنتاج السيروتونين حسب الحاجة من قبل الجهاز العصبي، وخاصة الدماغ، ولكن أيضًا توجد خلايا خاصة في أنابيب الشعب الهوائية (الرئتين) والجهاز الهضمي (GI) تساعد على نقله.

ويساعد هذا التحليل في تشخيص ومراقبة علاج ورم سرطاني ينتج السيروتونين.

متى يطلب الطبيب تحليل 5-HIAA

يُطلب الطبيب هذا الاختبار بشكل أساسي عندما يكون لديك علامات وأعراض توحي بوجود ورم سرطاني تتضمن بعض الأعراض:

-احمرار الوجه والعنق (ظهور لون أحمر عميق عادة مع ظهور مفاجئ)

-الإسهال وآلام البطن والغثيان والقيء

-سرعة دقات القلب

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-صفير ، سعال ، صعوبة في التنفس

-يمكن أيضًا طلب هذا الاختبار على فترات عند مراقبة فعالية العلاج لورم سرطاني.



السيروتونين

ماذا تعني نتيجة الاختبار؟

زيادة مستوى 5-HIAA بشكل ملحوظ عندما يكون لديك أعراض لورم سرطاني من أجل تشخيص الحالة ، يجب تحديد مكان الورم نفسه، وإجراء خزعة.

ربما لا يزال لديك ورم سرطاني حتى لو كان مستوى 5-HIAA طبيعيًا بعض الأورام السرطانية لا تنتج السيروتونين أو تنتجها بشكل متقطع.

إذا لم يكن لديك أعراض ومستويات طبيعية لـ 5-HIAA ، فمن غير المحتمل أن يكون لديك ورم سرطاني ينتج السيروتونين.

إذا كنت تخضع للمراقبة بعد العلاج لورم سرطاني، يشير انخفاض مستويات 5-HIAA إلى استجابة للعلاج ، بينما تشير المستويات المتزايدة أو المرتفعة إلى أن العلاج لم يكن ناجحًا.