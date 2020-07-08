تجربتي مع رجيم الـ3 تفاحات لإنقاص 3 كيلو في 7 ايام 

لأنها مفيدة وناجحة قررت ان اتشارك تجربتي مع رجيم الـ3 تفاحات مع كل من تريد خسارة الوزن في اسبوع واحد فقط. وتقوم هذه الحمية كما يدل عليه اسمها على تناول هذا العدد من التفاح ضمن وجبات متوزانة وصحية. ورغم انني تمكنت من انقاص الوزن من خلال هذا الرجيم انبه الى انه من الافضل عدم اتباعه لأطول من 7 ايام.

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من المعروف ان التفاح يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية. ولهذا السبب نصحتني خبيرة التغذية بتناوله يومياً. واكثر من هذا اشارت الى انه المفيد الاعتماد عليه لتطبيق برنامج رجيم سهل وسريع لمدة اسبوع واحد فقط.

اليوم الاول



الفطور. كوب من خلاصة نباتية غير محلاة مع كوب من الحليب الخالي من الدسم، قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل مع ملعقة طعام من الجبنة قليلة الدسم.

وجبة خفيفة. حبة تفاح مشوية في الفرن.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع الخضار المطهوة على البخار، حبة تفاح، حبة دراق، كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية من دون سكر مع كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم، قطعة بسكويت للرجيم مع قطعة جبنة من دون دسم.

العشاء. طبق من سلطة كرفس وسبانخ، حبة بطاطا متوسطة الحجم مشوية في الفرن مع رشة من القرفة.

اليوم الثاني



الفطور. كوب من خلاصة نباتية غير محلاة مع كوب من الحليب الخالي من الدسم، قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل مع ملعقة طعام من الجبنة قليلة الدسم.

وجبة خفيفة. طبق سلطة فواكه مشكل مع قطعة جبنة صغيرة خفيفة الدسم.

الغداء. عجة هليون مع سلطة جزر مبشور، كوب من اللبن الزبادي منزوع الدسم، قطعة شمام. وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية من دون سكر مع كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم، قطعة بسكويت للرجيم مع قطعة جبنة من دون دسم.

العشاء. طبق متوسط الحجم من سلطة الطماطم، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء مع الحبق، حبة تفاح مشوية في الفرن.

اليوم الثالث





الفطور. كوب من خلاصة نباتية غير محلاة مع قطعة من الخبز المحمص والجبنة منزوعة الدسم.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، كوب من اللبن الزبادي منزوع الدسم، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم، قطعة بسكويت للرجيم مع ملعقة طعام من الجبة خفيفة الدسم.

العشاء. حبة باذنجان متوسطة الحجم مشوية، 3 ملاعق طعام من الارز الابيض مع رشة ملح واعشاب، كوب صغير من جيلاتين التفاح المخصص للرجيم.

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اليوم الرابع



الفطور. كوب من خلاصة نباتية من دون سكر مع نصف كوب من الحليب منزوع الدسم، قطعة من الخبز المحمص مع ملعقة طعام من الجبنة خفيفة الدسم.

وجبة خفيفة. ملعقتا طعام من مربى التفاح الخفيف.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبقة سلطة.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية غير محلاة، نصف كوب من الحليب منزوع الدسم، 3 قطع من بسكويت الحبوب مع ملعقة طعام من الجبنة قليلة الدسم، كوب من عصير الفواكه الطازج.

العشاء. طبق من سلطة الجزر مع الفطر، طبق صغير من المعكرونة، حبة تفاح.

اليوم الخامس



الفطور. نصف كوب لبن خفيف الدسم مع كوب من خلاصة نباتية من دون سكر، قطعتا بسكويت للرجيم مع ملعقة طعام من جبنة خفيفة الدسم.

وجبة خفيفة. كوب لبن زبادي منزوع الدسم.

الغداء. عجة بيض مع السبانخ، طبق سلطة مشكلة، حبة تفاح مشوية مع القليل من القرفة، حبة برتقال.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية مع نصف كوب من الحليب قليل الدسم و3 قطع بسكويت مخصصة للرجيم مع قطعة جبنة صغيرة منزوعة الدسم.

العشاء. طبق سلطة تونا مع الخس والطماطم والخيار وملعقة صغيرة من المايونيز، ملعقتا طعام من مربى التفاح او المشمش.

اليوم السادس



الفطور. كوب من خلاصة نباتية مع نصف كوب من الحليب خفيف الدسم، قطعة من الخبز المحمص مع ملعقة طعام من الجبنة قليلة الدسم.

وجبة خفيفة. حبة دراق.

الغداء. قطعة من تارت السبانخ، طبق سلطة مشكل.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية من دون سكر، نصف كوب من الحليب منزوع الدسم، 3 قطع بسكويت مصنوعة من الحبوب مع قطعة من الجبنة خفيفة الدسم.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع الملح والفلفل الحلو، طبق سلطة جزر وطامطم، حبة تفاح.

اليوم السابع





الفطور. كوب من خلاصة نباتية مع كوب من اللبن منزوع الدسم، قطعة توست اسمر مع ملعقة طعام من الجبنة خفيفة الدسم.

وجبة خفيفة. كوب صغير من مربى الدراق الخفيف.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم البقر المشوي من دون دهون مع القليل من البركولي المطهو على البخار، كوب من مربى التفاح، طبق سلطة فواكه.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية من دون سكر مع نصف كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، 3 قطع بسكويت للرجيم وملعقة طعام من الجبنة الخفيفة.

العشاء. ملعقتا طعام من الارز الابيض مع خضار مطهوة على البخار.

ومن اجل خسارة الوزن بفعالية باتباع رجيم الـ3 تفاحات من الضروري ممارسة التمارين الرياضية وشرب كمية كافية من الماء يومياً.

