شكرا لقرائتكم خبر عن PUBG Mobile.. كيف تحصل على خريطة LIVIK «تحديث ببجي موبايل الجديد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل ببجي موبايل PUBG Mobile، أمس الثلاثاء، على تحديث 0.19.0، ويجلب التحديث الخريطة الجديدة الحصرية «ليفيك- LIVIK».

وشارك المطورون ملاحظات التصحيح للتحديث الجديد مع جميع التغييرات والتحسينات التي يمكن أن نتوقع رؤيتها في واحدة من أشهر ألعاب المعارك الملكية على الهاتف المحمول.

وتم وصف LIVIK على أنها خريطة على غرار بلدان الشمال الأوروبي والتي ستتم مطابقتها لمدة 15 دقيقة في منطقة 2x2 صغيرة، كما تم الكشف أيضًا عن أن Royale Pass Season 14: Spark the Flame سيبدأ من 14 يوليو.

وتشير ملاحظات التصحيح إلى أن هذا التحديث يتطلب حوالي 1.84 جيجابايت على أجهزة Android و2.13 جيجابايت على أجهزة iOS.

وسيتم إرسال التحديث إلى جميع مشغلات PUBG Mobile بدءًا من اليوم 7 يوليو، ووفقًا لملاحظات التصحيح التي تشاركها الشركة على Reddit، سيحصل أولئك الذين يقومون بتنزيل التحديث بين 7 يوليو و13 يوليو على 2888 BP و100 AG وخوذة.

وتصف ملاحظات التصحيح كل شيء سيكون جزءًا من تحديث 0.19.0 وبعض الميزات التي ستتوفر قريبًا، كالعادة، لن يتمكن اللاعبون في إصدار مختلف من اللعبة من اللعب معًا.

وتبلغ مساحة الخريطة على النمط الشمالي 2 كم × 2 كم، سيكون لديها ما يقرب من 15 دقيقة من المباريات بسلاحين حصريين، وهما P90 SMG وبندقية Mk 12.

وهناك أيضًا مركبة جديدة- Monster Truck حصرية لـ Livik، وهي جزء من الخرائط الكلاسيكية مثل Erangel وMiramar، وذكر المطورون أن هذه الخريطة الجديدة لا تزال في مرحلة تجريبية وسيتم تعديلها وتحسينها بمرور الوقت.

وسيكون هناك بعض عناصر الموسم 14 المقدمة في خرائط Erangel وMiramar في الوضع الكلاسيكي، وسيظهر تمثال صغير في الخريطة سيحترق بعد تفاعل اللاعبين معه، وإسقاط المستلزمات وعناصر الحدث.

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ويمتلك التمثال العملاق مراحل بناء متعددة تتغير مع تقدم الحدث الموضوعي، وتحترق في المرحلة النهائية، ومعسكرات التمثال عبارة عن خيام حول التمثال تحتوي على إمدادات.

وسيجلب التحديث 0.19.0 أيضًا بعض التعديلات في أوضاع Payload وRageGear وBluehole، ستصبح أوضاع Payload وRageGear في نهاية الأسبوع فقط في حين سيتم إزالة وضع Bluehole بالكامل.