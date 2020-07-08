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شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي للإصابات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
سُجّلت 60,209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسيّ منذ بداية الجائحة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز أمس الثلاثاء الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي.
وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات، التي تمّ إحصاؤها في البلاد، إلى نحو ثلاثة ملايين.
كما توفّي أكثر من 1100 شخص جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات على أراضيها إلى 131,362 منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.
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