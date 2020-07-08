تخفيض سعر أول دواء معتمد ضد السل خلال 40 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استجابت مجموعة "جونسون أند جونسون" الأمريكية للصناعات الدوائية لمطلب رفعته منظمات غير حكومية منذ مدة طويلة، وخفضت سعر دواء "بيداكيلين" لعلاج مرض السل.

وكان عقار "بيداكيلين" الذي أُطلِق في نهاية عام 2012 ويُسوّق تجارياً تحت اسم "سيرتورو"، ساهم في تعزيز العلاجات الخاصة بمرض السل، بعدما رخصت له هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).



وبعد أن حصل "بيداكيلين" على موافقة الـ (FDA)، أصبح هذا العلاج أول دواء ضد السل يعتمد خلال 40 عاما، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وستضع مجموعة "جونسون أند جونسون" عقار "بيداكيلين" في تصرّف تحالف "قف" الدولي ضد السلّ بسعر 340 دولاراً أمريكياً لعلاج يستمر 6 أشهر في 135 بلداً، فيما كان السعر سابقاً 400 دولار.

وأوضح التحالف في بيان أن "هذه المبادرة تستهدف 125 ألف مريض على الأقل سنة 2020 وقد تسمح للبرامج الوطنية لمكافحة السل في الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط بأن تقتصد حوالى 16 مليون دولار".





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ورأت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن هذا الخفض الذي كانت تطالب به المنظمات غير الحكومية، "سيتيح للمزيد من الأشخاص المصابين بأشكال متعددة المقاومة من السل الحصول على هذا الدواء المنقذ".

وشرحت المنظمة أن الاتفاق يقضي بخفض سعر "بيداكيلين" إلى 1,50 دولاراً في اليوم، وهو سعر تعتبر أنه لا يزال مرتفعاُ جداً.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" أطلقت العام الماضي حملة دولية لحض "جونسون أند جونسون" على خفض السعر إلى دولار واحد في اليوم في البلدان ذات الدخل المحدود وبعض الدول ذات الدخل المتوسط.

وينتقل السلّ بالجو ويصنف ضمن قائمة أكثر 10 أمراض مسببة للوفاة حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأصيب 10 ملايين شخص بالمرض عام 2018 في العالم، وبلغ عدد الوفيات بسببه مليوناً ونصف مليون، بينهم 251 ألفاً يحملون فيروس نقص المناعة المكتسب (إيدز).