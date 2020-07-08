شكرا لقرائتكم خبر عن ببجي موبايل: حظر 10 آلاف لاعب لمدة 10 سنوات.. وعقوبات جديدة لـ«الغشاشين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE، إن فريق ببجي موبايل يوفر تجربة لعب عادلة ولا يتسامح أبداً مع غش اللاعبين ضمن اللعبة، وتماشياً مع هذه السياسة، يتخذ فِرق ببجي موبايل الإجراءات اللازمة على الدوام بهدف حل المشكلة وذلك عن طريق فرض العقوبات على اللاعبين الذين يخالفون قواعد اللعبة.

وأضاافت الشركة في بيان لها، أمس، أن فريق العمل يكرس لتقديم تجربة لعب منصفة عن طريق تحديد عقوبات للاعبين الذين يخرقون قواعد هذه اللعبة.

وتابعت، لقد اكتشفنا مؤخرًا من خلال تعليقات اللاعبين، أن هناك طريقة جديدة للغش وهي أن تقوم طلقة واحدة بقتل اللاعبين ثم يؤدي ذلك إلى عكس شاشاتهم مؤقتًا.

واختتمت، اتخذ فريقنا على الفور الإجراءات اللازمة وتعقّب اللاعبين الذين استخدموا أسلوب الغش هذا، وحظر فريق العمليات أكثر من 10000 لاعب لمدة 10 سنوات لعرقلة بيئة اللعبة، ولن يتساهل فريقنا مع اللاعبين الذين يستخفون ببيئة اللعبة النزيهة ويستخدمون أساليب غش كهذه.