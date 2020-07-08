شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. استشاري يصحح مفاهيم خاطئة عن استخدام «الكورتيزون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أوضحالدكتور عبدالعزيز الخلفاستشاري أمراض الروماتيزم بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود عدد من المفاهيم الخاطئة حول استخدام الكورتيزون وآثاره السلبية على جسم الإنسان.

وقال الاستشاري “الخلف”، في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، إن الكورتيزون يساهم في سرعة علاج الالتهابات بشكل عام ومن أهمها التهابات الأمراض المناعية، كما يساعد على عودة الإنسان لشكله الطبيعي وحياته الطبيعية.

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كما أشاراستشاري أمراض الروماتيزم إلى أن للكورتيزون أنواع متعددة، والتي قد تستخدم كعلاج موضعي على الجلد، أو بخاخ أو حقن تحت الجلد، وكل هذه الأنواع لا تتسبب في السكري أو الهشاشة أو ارتفاع ضغط الدم لأنها لا تصل إلى الدم وتسبب المضاعفات التي قد تحدث مع الاستخدام الطويل لأدوية الكورتيزون التي تؤخذ عن طريق الفم أو عن طريق الوريد.

ولفت إلى أن نسبة الجرعات هذه الأيام تقل بكثير عن سابقها، واستخدام الكورتيزون أصبح أقل بكثير عن السابق وذلك بسبب تطور التشخيص الطبي للمريض، إضافة إلى وجود الأدوية التي تعمل على تقليل الكورتيزون في الجسم والمساعدة على التوقف عنه تمامًا.

واختتماستشاري أمراض الروماتيزم حديثه قائلًا: “من المفاهيم الخاطئة أيضًا هو أن الكورتيزون يؤثر على الكلى ويصيبها بالفضل، وهو مفهوم خاطئ تمامًا، بل أكثر أطباء الكلى يحتاجون إليه لعلاج التهابات الكلى في حالة كانت تلك الالتهابات مناعية، مشيرًا إلى أن المضاعفات الجانبية لمادة الكورتيزون تختفي تمامًا في حالة التشخيص السليم للحالة بشكل سريع وعلاجها المتكامل مع الكورتيزون، لذلك لا تقلقوا من استخدام الكورتيزون لفترة مؤقتة”.