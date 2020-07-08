إصابات جديدة بكورونا في الصين وألمانيا والولايات المتحدة

شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابات جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، والمكسيك والصين، والولايات المتحدة.



وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 397 ليصبح الإجمالي 197341.

وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 12 حالة إلى 9036.

أما الصين، فقد قالت اللجنة الوطنية للصحة، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، هبوطا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان، إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، والعاصمة بكين لم تسجل أي إصابة، ولم تسجل البلاد أيضا أي حالات وفاة جديدة.

وحتى أمس الثلاثاء بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83572 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

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وسجلت وزارة الصحة المكسيكية 6258 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و895 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 268008، وحالات الوفاة إلى 32014.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من حالات الإصابة المؤكدة.

وفي أمريكا فقد سجلت رقما قياسيا جديدا، بـ 60,209 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات التي تمّ إحصاؤها في البلاد إلى نحو ثلاثة ملايين.

كما توفّي أكثر من 1100 شخص جراء كوفيد-19 ليرتفع الإجمالي إلى 131,362 منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.

ويضرب وباء كوفيد-19 منذ أسابيع ولايات جنوب وغرب الولايات المتحدة.