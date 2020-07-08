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شكرا لقرائتكم خبر عن س وج...كل ما تريد معرفته عن الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيروسات هي كائنات مجهرية موجودة في كل مكان تقريبًا على الأرض، يمكن أن تصيب الحيوانات والنباتات والفطريات وحتى البكتيريا، في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الفيروس مرضًا مميتًا ويسبب الوفاة ، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الفيروسات وفقا لما ذكره موقع medicalnewstodayس:ما هى أشكال الفيروسات؟
ج:للفيروسات أشكال وأحجام مختلفة ، ويمكن تصنيفها حسب أشكالها.
قد تكون هذه:
حلزوني: لفيروس فسيفساء التبغ شكل حلزون.Icosahedral ، فيروسات شبه كروية: معظم فيروسات الحيوانات مثل هذا.المغلف: بعض الفيروسات تغطي نفسها بقسم معدل من غشاء الخلية ، مما يخلق غلافًا دهنيًا وقائيًا. وتشمل هذه فيروس"الانفلونزا، ونقص المناعة البشرية"
الأشكال الأخرى ممكنة ، بما في ذلك الأشكال غير القياسية التي تجمع بين كل من الأشكال الحلزونية والسطحية.
س:كيف تنتقل الفيروسات؟
قد تنتقل الفيروسات من شخص لآخر ، ومن الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة.
يمكن أن تنتشر من خلال:
لمس، اتصال، صلة، تبادل اللعاب أو السعال أو العطس.الاتصال الجنسي.الطعام أو الماء الملوث.الحشرات التي تنقلها من شخص لآخر.
ج:
1:جدري.
2:نزلات البرد وأنواع مختلفة من الأنفلونزا.
3:الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية و جدري الماء ، و القوباء المنطقية.
4:التهاب الكبد.
5:الهربس والقروح الباردة.
6:شلل الأطفال.
7:داء الكلب.
8:حمى الإيبولا وهانتا.
9:فيروس نقص المناعة البشرية ، الفيروس الذي يسبب الإيدز.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.