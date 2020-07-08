شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك من الأمراض المزمنة قبل ما تكبر فى السن بـ 5 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض القلب والسكر وهشاشة العظام جميعها من الأمراض المزمنة التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب تلف الأعضاء ، فى الغالب يصاب بها كبار السن نتيجة تغيرات الجسم واتباع العادات السيئة، لذلك ينصح مركز السيطرة على الأمراض باتباع بعض النصائح التى تحافظ على صحتك وتحميك من الأمراض المزمنة وهى:

نصائح للوقاية من الأمراض المزمنة

1:الاقلاع عن التدخين

التدخين من ابرز العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجسم والجها التنفسى وتسبب تلف الرئة، وقد تزيد من خطر اصابتك بامراض القلب والسرطان والسكر، لذلك ينصح بتجنب التدخين.

2:يساعد تناول الطعام الصحي على الوقاية من أمراض القلب والسكري من النوع 2 والأمراض المزمنة الأخرى ، فاتباع نظام غذائي متوازن من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم مهم في أي عمر، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن فقدان حتى 5٪ إلى 7٪ من وزن جسمك يمكن أن يساعد في منع أو تأخير مرض السكري من النوع 2.

3:يمكن أن يساعدك النشاط البدني المنتظم على الوقاية من الأمراض المزمنة أو تأخيرها أو التعامل معها، استهدف النشاط البدني المعتدل "مثل المشي" لمدة ساعة على الاقل فى اليوم.

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4:بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحوليات إلى ارتفاع ضغط الدم ، وأنواع مختلفة من السرطان ، وأمراض القلب ، والسكتة الدماغية ، وأمراض الكبد، من خلال عدم شرب الكثير ، يمكنك تقليل هذه المخاطر الصحية.

5: للوقاية من الأمراض المزمنة ، قم بزيارة طبيبك بانتظام للحصول على الخدمات الوقائية واجراء الفحوصات باستمرار للتأكد من عدم اصابتك بمشاكل صحية.

6: تم ربط قلة النوم بالتطور وسوء إدارة مرض السكري وأمراض القلب والسمنة والاكتئاب. يجب أن يحصل البالغون على 7 ساعات من النوم يوميًا على الأقل.

7: إذا كان لديك تاريخ عائلي من مرض مزمن ، مثل السرطان أو أمراض القلب أو السكري أو هشاشة العظام ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بنفسك، شارك تاريخ صحة أسرتك مع طبيبك ، الذي يمكنه مساعدتك على اتخاذ خطوات لمنع هذه الحالات أو التقاطها مبكرًا.